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Paraguay'da mahkumun firarı istifa getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 22:42 | Son Güncelleme

Uyuşturucu kaçakçısı mahkumun firar etmesi üzerine Paraguay Adalet Bakanı Julio Javier Rios istifa etti, Emniyet Genel Müdürü Walter Vasquez görevinden alındı

ASUNCION (AA) - Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, uyuşturucu kaçakçısı bir mahkumun firar etmesi üzerine Adalet Bakanı Julio Javier Rios istifa etti, Emniyet Genel Müdürü Walter Vasquez görevinden alındı.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Jorge Samudi'nin başka bir cezaevine nakli sırasında firar etmesinin ardından Adalet Bakanı Julio Javier Rios'un istifa ettiğini, Emniyet Genel Müdürü Walter Vasquez'in de görevinden alındığını duyurdu.

Benitez, ülkede organize suç örgütlerinin "parası, lojistiği ve silahları" varken devletin, güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklardan yoksun olması nedeniyle savunmasız kaldığını da kaydetti.

Jorge Samudi'nin, başkent Asuncion'un kuzeyine 40 kilometre mesafedeki bir başka cezaevine nakli sırasında kaçtığı belirtildi. Samudi, 2018 yılında Capitan Bado kasabasındaki çiftliğinde tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Julio Javier Rios istifa Paraguay

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