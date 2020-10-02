Paraguay’da orman yangınları nedeniyle “epidemiyolojik” hal ilan edildi

Paraguay’da haftalardır devam eden orman yangınları nedeniyle Sağlık Bakanlığı epidemiyolojik hal ilan etti. Paraguay’da tüm ülkeyi etkisi altına alan orman yangınları haftalardır devam ediyor. Ulusal Acil Durum Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde devam eden yangınların sayısının son 24 saat içinde bin 442’den 5 bin 231’e çıktığı aktarıldı. Sekreterlik, çıkan yangın sayısının bir günde yüzde 263 arttığına dikkat çekti. Yangınlar nedeniyle oluşan duman bazı şehirlerde araç trafiğini engellerken, Cateura şehrinde kaza riski nedeniyle havalimanına yakın bazı otoyollar trafiğe kapatıldı. Bazı şehirlerde ise gökyüzü sarıya döndü. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm ülkeyi etkisi altına orman yangınları nedeniyle epidemiyolojik hal ilan edildiği duyuruldu. Bakanlık, "Epidemiyolojik alarm, tüm bölgelerdeki orman yangınları riski nedeni ile kısa, orta ve uzun vadedeki etkileri konusunda halkı ve sağlık personelini uyarma ihtiyacına dayanıyor" dedi. En yüksek riske sahip bölgenin 3 bin 70 farklı yangının devam ettiği Presidente Hayes eyaleti olduğunu açıklayan Bakanlık, ülkenin çeşitli bölgelerindeki otlakların ayrım gözetmeksizin yakılmasının riski arttırdığını bildirdi. Senatörler Odası ise, haftalardır devam eden yangınlar nedeniyle ülkede 90 gün süreyle “ulusal acil durum” ilan edilmesi istenen yasa tasarısını onayladı.

Yangınları çıkaranlar için büyük cezalar yolda

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Bentez, yaptığı açıklamada yangınlardan duyduğu endişeyi dile getirerek, bunlara sebep olanların cezalandırılacağını vurguladı. Bentez, "Bu yangınlara pervasızca neden olanlara büyük cezaların verilmesi için kurumlar arası bir toplantı yapacağız" dedi.

Paraguay son 50 yılın en büyük kuraklığı ile karşı karşıya

Dünya Çapında Doğa Fonu’nun (WWF) Güney Amerika Direktörü Lucy Aquino yaptığı açıklamada, Paraguay’ın son 50 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kuraklığın yangınların yayılması konusunda etkili olduğunu belirten Aquino, Paraguay’ın yeni felaketler için verimli bir alan haline geldiğini itiraf etti. Aquino, “Artık yangınlar kentsel alanlarda da çıkmaya başladı. Bu çok acı. Çünkü şehir merkezlerinde yangın noktalarımız var. Çaresiziz. Su basıncımız çok az. Yeterli değil. Sudan tasarruf etmemizi istiyorlar. Yangınları söndürmek şu an için mümkün görünmüyor” dedi.

Aquino, ayrıca yangınlar nedeniyle solunum hastalıklarının çoğalmasına neden olan büyük bir çevre kirliliği yaşandığı uyarısında bulundu. Paraguay Pnömoloji Derneği Başkanı José Fusillo da yangınlar nedeniyle solunum hastalıkları için yapılan konsültasyonlarda artış olduğunu doğruladı.

