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Paraguay'ın Kudüs'teki büyükelçiliğini geri çekmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

Arap Birliği, Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararını memnuniyetle karşıladı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararını memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Filistin Bölümü Başkanı Said Ebu Ali, söz konusu Paraguay'ın büyükelçilik kararıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Ali, açıklamasında Paraguay'ın kararının, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun ve doğru yönde atılmış bir adım olduğunu kaydetti.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni dün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." demişti.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Paraguay Said Ebu Ali

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