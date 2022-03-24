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Paraları cüzdanınıza çekiyor! Bu yöntemi deneyin...

24.03.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan vücuduna birçok zararı olan ve fazla tüketildiğinde bazı sağlık problemlerine yol açan tuzun, bilinmeyen faydaları da bulunuyor. Cüzdanınıza biraz tuz koyun ve bakın neler oluyor...

Paraları cüzdanınıza çekiyor! Bu yöntemi deneyin...

Yemeklere tadını veren tuzun farklı kullanım alanlarını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Tuzu, negatif enerjiyi uzaklaştırmaktan temizliğe kadar birçok yerde kullanabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

MADENİ PARALAR İÇİN DE KULLANABİLİRSİNİZ

Aynı etkiyi madeni paralar için de kullanabilirsiniz. Bunun için cüzdanınızda eski madeni paralar saklayabilirsiniz. Paraların parlak olması gerekiyor. Bu parlaklığı tuz ile edinebilirsiniz.

Paraları cüzdanınıza çekiyor! Bu yöntemi deneyin...

Bardağa sirke koyun ve tuz ekleyin. Madeni paralarınızı bu karışıma atıp birkaç dakika bekleyin, durulayıp cüzdanınıza koyun. Bu şekilde cüzdanınıza bereket gelir.

EVDEKİ ENERJİYİ DÜZELTİN

Ayrıca negatif enerjinin evinizde olduğunu düşünüyorsanız, şeffaf bir bardağın üçte birini dolduracak kadar tuz, üzerine yarı yarıya su ve beyaz sirke ekleyin.

Paraları cüzdanınıza çekiyor! Bu yöntemi deneyin...

Bu bardağı negatif enerji olan yere koyun. Gün sonunda bardaktaki karışımın üstü baloncuk olursa negatif enerji var demektir. Su şeffaf olana dek bunu yapın.

KÖTÜ ENERJİYİ UZAKLAŞTIRIN

Cüzdanınızın içine bir tutam tuz koyarsanız bu durum kötü enerjiyi uzaklaştırır. Ayrıca cüzdanınıza paraları çeker.

Paraları cüzdanınıza çekiyor! Bu yöntemi deneyin...

TIKANAN LAVABOYU AÇIN

Tıkanan lavaboyu açmak için 3 yemek kaşığı karbonat ve 2 yemek kaşığı tuzu lavaboya döküp üzerine 2 bardak sirke boşaltın. Karışım eridiğinde lavaboyu bol suyla yıkayın.

Paraları cüzdanınıza çekiyor! Bu yöntemi deneyin...

KARARAN GÜMÜŞLERİ PARLATIN

Yarım litre suyun içine yarım limon suyu ve bir yemek kaşığı tuz koyun. Kararan gümüşlerinizi bu karışımın içinde yarım saat bekletin.

Paraları cüzdanınıza çekiyor! Bu yöntemi deneyin...

ÇAYDANLIKTAKİ KİREÇLERDEN KURTULUN

Kireçlenen çaydanlığın içine bir miktar limon tuzu ve bolca su koyup kaynatın. Çaydanlığınızın kireçlerden arındığını göreceksiniz.

Paraları cüzdanınıza çekiyor! Bu yöntemi deneyin...


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