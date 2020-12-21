HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Paraları dezenfektanla yıkayıp sobada kurutuyor

Paraları dezenfektanla yıkayıp sobada kurutuyor

21.12.2020 09:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Paraları dezenfektanla yıkayıp sobada kurutuyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, tost satışı yapan büfe işleten Osman Kemah (50), koronavirüs salgını nedeniyle iş yerindeki paraları dezenfektan ile yıkayıp sobada kurutuyor.

Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde işlettiği büfesinde 6 yıldır tost satan Osman Kemah, koronavirüse karşı sıra dışı bir mücadele örneği sergiliyor. Kemah, kendisinden alışveriş yapan müşterilerinden aldığı paraları bir kutuda biriktiriyor. Sabah ve akşam düzenli olarak paraları dezenfektanla yıkayan Kemah, daha sonra kağıt ve metal paraları iş yerindeki sobada kurutuyor. Kemah, dezenfektanla yıkadığı temiz paraları, kendisinden tost yaptıranlara para üstü olarak veriyor.

e8773c7590e4b08f987e9d5e2d9f11c7

‘VATANDAŞLAR TAKDİR EDİYOR’

Kemah, ülkede koronavirüs nedeniyle ölümlerin yaşanmaya başladığından itibaren, metal ve kağıt paraları dezenfektanla yıkadığını söyledi. Halk sağlığını gözeterek bu uygulamayı sürdürdüklerini belirten Kemah, "Koronavirüs salgını nedeniyle paraları dezenfekte etmek aklımıza geldi. Paraları tek tek bıkıp, usanmadan burada biriktiriyoruz. Sürekli sabah akşam dezenfektanla yıkıyoruz. Kağıt paraları ayrı, bozuk paraları ayrı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Sobanın üzerine asarak kurutuyoruz. Daha sonra onları toplayıp alışverişlerde kullanıyoruz" dedi.

05191ee7f6589beeb422b8108ec3de02

Salgın sona erinceye kadar paraları dezenfektanla yıkamaya devam edeceklerini vurgulayan Kemah, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için onların sağlığını da gözetiyoruz. Koronavirüs para alışverişinde de bulaşabiliyor. Biz bulaş riskini en aza indirmek için gayret sarf ediyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Vatandaşlar bizi takdir ediyor" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira cezaKısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza
Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

'Mümkün olanın sınırlarını keşfetmenin tek yolu, o sınırları geçmeye cesaret etmekten geçer!'

'Mümkün olanın sınırlarını keşfetmenin tek yolu, o sınırları geçmeye cesaret etmekten geçer!'

Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza

Kısıtlamada alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza

Gaziantep'te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

Gaziantep'te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

Avcılar'da doktora gideceklerini söyleseler de ceza almaktan kurtulamadılar

Doktora gideceklerini söyleseler de ceza almaktan kurtulamadılar

Pompalı tüfekle vurulan kedi tedaviye alındı

Pompalı tüfekle vurulan kedi tedaviye alındı

Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı

Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.