HABER

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı.

Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
Erzurum’da inşaatı devam eden 750 kişilik bir öğrenci yurdunda çalışan 67 işçi Kurban Bayramı için memleketlerine gitmeden önce inşaatın yüklenici firmasından 1 aylık maaşlarının yatırmalarını istediler. İnşaat şirketinin 1 aylık değil de 15 günlük maaşlarını yatırdığını gören işçiler inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.
Memleketine bayrama gidemediklerini ve çocuklarına bayramlık alamadıkları için sinirli olan işçiler paralarının tamamı yatana kadar inmeyeceklerini söyledi. Bu sırada inşaatın altında sinir krizi geçiren işçileri polis güçlükle sakinleştirdi.
İşçilerin kalfalığını yapan Nurettin Güneş Ramazan Bayramından beri mesai paralarının yatmadığını ifade ederek, “Ramazan Bayramından beri para alamıyoruz. Burada insanlar asgari ücretle çalışmıyorlar. Herkesin mesaisi var. Biraz daha fazla para almak için çalışıyorlar. Buradaki 67 kişi kaç aydır para alamıyor. Kimse çocuğuna para gönderemiyor. Kurban alamadı. Sabah ben firmayı aradım paramızı yatırın dedim. Öğlene kadar yatıracağız dediler. Yatırdıkları parayla bizim çalıştığımızın arasında dağlar kadar fark var. Şu anda 6 kişi çatı üzerinde intihar etmek istiyor. 2’si çatıya çıkarken durduruldu” dedi.
Polisin uzun uğraşları sonucunda işçiler intihardan vazgeçti.

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.