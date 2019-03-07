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Paralarını alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri eylem yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otel inşaatında çalışan ve sayıları 200’ü bulan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakıp eylem yaptı.Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelin önünde toplanan işçiler, otelde tadilat ve ek binaların inşaatında çalıştıklarını ve 2-3 aydır paralarını alamadıklarını iddia etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otel inşaatında çalışan ve sayıları 200’ü bulan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakıp eylem yaptı.
Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelin önünde toplanan işçiler, otelde tadilat ve ek binaların inşaatında çalıştıklarını ve 2-3 aydır paralarını alamadıklarını iddia etti. Otelin kapısına kepçe ve vinç çekerek giriş çıkışı kapatan işçiler, havanın kararmasının ardından otel girişinde ateş yaktı. Memleketlerinde ailelerine para gönderemediklerini belirten işçiler, “Biz burada bir inşaat firması adına otel inşaatında çalışıyoruz. Otel yetkilileri inşaat firmasına ödeme yapmadığı için bizler de yevmiyelerimizi alamıyoruz. 2-3 aydır yarın yarın denilerek bugünlere geldik. 200 dolayında işçinin her birisinin 10’ar bin lira alacağı var. Bir an önce paralarımızın ödenmesini istiyoruz. Paralarımız ödenmeden kesinlikle işbaşı yapmayacağız” şeklinde konuştular.

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