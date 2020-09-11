Paralarını alamayan 10 inşaat işçisi çatıya çıkarak eylem yaptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştıkları inşaatta yatan ve 25 günlük ücretlerini alamadıklarını öne süren 10 işçi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. İşçiler uzun süren ikna çalışmaları neticesinde çıktıkları çatıdan indirildi.

Olay, Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi’ndeki 5 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Van’dan gelerek yapımı süren bir binanın inşaatında kalan ve burada çalışan 10 işçi iddiaya göre, 25 günlük toplam 25 bin TL ücretini alamadıkları için çatı katına çıkarak intihar edeceklerini söyledi. Bunun üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri, işçileri ikna etmek için çalışma başlattı.

“Bizim yattığımız yerde köpek bağlasan durmaz”

Görüntü alan gazetecilere konuşan inşaat işçisi Yasin Demircan, Van’dan çalışmak için buraya geldiklerini söyledi. Demircan, “Bu inşaatta yaklaşık 25 gündür çalışıyoruz. Bir hafta önce bizi işten kovdular. Bizim yattığımız yerde köpek bağlasan durmaz. Alacaklarımızı inkar ediyorlar. Bizim hakkımızı versinler. 25 bin lira alacağımız var ama 16 bin lira getirildi. Burada 10 arkadaş mağduruz. Kimse bizi umursamıyor” dedi.

Alacaklarının 16 bin TL’sinin ustabaşı tarafından getirilmesiyle işçilerin eylemi, yaklaşık 1 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından sona erdi. İşçiler ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

