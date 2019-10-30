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Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

EYLEM DEVAM EDİYOR İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor.

Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)

EYLEM DEVAM EDİYOR
İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor. Sabah 09.00 sıralarında başlayan eylemde, vincin tepesinde olan işçiler yaptıkları açıklamada, "Büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Arkadaşlarla burada bekliyoruz 3 aydır evimize ekmek alamıyoruz. 1 lira avans dahi almadık. Bize herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi yemek bile verilmedi" dedi. İşçiler, paralarının ödenmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini belirti.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)

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