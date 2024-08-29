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Paralarını çekemediler, bankalara saldırdılar! Lübnan'da ortalık savaş alanına döndü

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.08.2024 21:44
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İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar devam ederken, bölgede de tansiyon her geçen gün tırmanıyor. Bölgede Hizbullah ile İsrail arasında da zaman zaman artan saldırılar devam ederken, zaten kötü durumdaki Lübnan ekonomisi için tehlike çanları çalmaya başladı. Başkent Beyrut'ta halk paralarını alamadıkları için bankalara saldırdı.

Paralarını çekemediler, bankalara saldırdılar! Lübnan'da ortalık savaş alanına döndü

İsrail ile Hizbullah arasında tırmanan savaş gerilimi Lübnan ekonomisini vurdu. Zaten zor günler geçiren ülke ekonomisi, bölgedeki gerilimin artmasıyla adeta dibe vurdu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırılarının etkisiyle nakit krizi büyüdü. Mali çöküşün 2019'da başladığı ülkede halk, bankadaki parasını çekemedi. Eylemler sonrası bankaların bulunduğu cadde savaş alanına döndü.

BEYRUTA'TA HALK, BANKALARA SALDIRDI

Başkent Beyrut'ta halk paralarını alamadıkları için bankalara saldırdı. Camlar, çerçeveler indirildi. Lübnanlılar taş, sopa, yerdeki pankartlar ne buldularsa bankaların camlarına fırlattı.

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"PARAMIZI GEÇERSİZ KILANLARI YOK EDECEĞİZ"

CNN Türrk'te yer alan habere göre; bir Lübnanlı,"Bugün banka sahiplerine bir mesaj vermek için buradayız. Paramızı geçersiz kılanları yok edeceğiz. 5 yıllık hırsızlığa yanıtımız bu. Paramızı geri vermelerini bekliyorduk ama hiçbir şey alamıyoruz. Sadece 150 veya 300 dolar alıyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ömürlük çalışmamı çaldılar. Kana mal olsa da haklarımı almak istiyorum ve onların ruhlarına, bizi yağmalayan banka sahiplerinin ruhlarına mal olsa bile" diye haykırdı.

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Bir kadın Lübnanlı, "Sıcak olsun, soğuk olsun son nefesimize kadar sokaklarda kalacağız. Paramızı herhangi bir bakana, milletvekiline veya cumhurbaşkanına verdik. Paralarımızı bankalara yatırdık ve isteseler de istemeseler de paramızı bize geri vermelerini talep ediyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan banka Hizbullah
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