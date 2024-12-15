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Paralarını Rusya'ya kaçıran Esad'ın askerlerinin nereye kaçtığı ortaya çıktı! Çadırda kalıyorlar elektrik ve suları bile yok

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.12.2024 08:49
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Dünya geçtiğimiz hafta 61 yıllık Baas rejiminin çöküşüne sahne oldu. Beşar Esad dudak uçuklatan servetiyle Rusya'ya kaçarken askerlerinin akıbeti merak ediliyor. 2100 askerinin Irak'a sığındığı ortaya çıktı. Bir havaalanına yerleştirilen askerlerin çadırda kaldığı ve elektrik, su gibi temel ihtiyaçlardan yeterli düzeyde faydalanamadığı ortaya çıktı. Kaçan askerlerin büyük bir kısmı ise ülkelerine dönmek istiyor.

Paralarını Rusya'ya kaçıran Esad'ın askerlerinin nereye kaçtığı ortaya çıktı! Çadırda kalıyorlar elektrik ve suları bile yok

Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Rutba'ya kaçtığını açıkladı.

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ESAD'IN ASKERLERİ KAÇIYOR

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle rejim askerleri Irak'a kaçmaya devam ediyor. Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirdi.

HAVAALANINA YERLEŞTİRİLDİLER

Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etti. Kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu belirten el-Duleymi, kaçan askerlerin büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmek istediğini belirtti.

ESAD RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Rusya'ya kaçarak tarihin en zengin sığınmacısı olan Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürdüğü belirtilmişti. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Asker Rusya Beşar Esad esad
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