"Paralel mahkeme" kuran HDP’liler adliyeye sevk edildi

Adana’da sözde "paralel mahkeme" kurup vatandaşları yargılayıp para aldıkları ve bu parayı terör örgütü PKK’ya aktardıkları ileri sürülen HDP eş il ile ilçe başkanları adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına yaklaşık 6 ay önce 3 vatandaş gelerek, HDP İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı binalarında 3 yıl önce "paralel mahkeme" kurulup yargılama yapıldığı yönünde şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayet üzerine konunun araştırılması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat vererek soruşturma başlattı. Bugünden sonra terör ekipleri HDP il başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda iddiaya göre HDP İl Eş Başkanı Gülseren T. ile eski il eş başkanı Hüseyin B. ve Seyhan İlçe Eş Başkanı Hazım Y. ve parti yönetimindeki bazı şahısların parti binalarında sözde "paralel mahkeme" kurdukları, vatandaşları burada yargıladıkları tespit edildi.

Şahısların HDP’ye alacak verecek meselesi, kız kaçırma, tarla anlaşmazlığı, hakaret, tehdit, mala zarar verme gibi birçok suçtan dolayı başvuru yaptığı da saptandı. Sözde yargılama sonrasında özellikle alacak verecek meselelerinde sözde mahkeme tarafları uzlaştırıp alacağı olan kişiye parasının ödenmesinin sağlandığı ancak terör örgütü PKK adına şahıstan para alındığı ve PKK’ya bu yöntemle para aktarıldığı da ileri sürüldü. Ayrıca bir yargılama olayından sonra vatandaşa verilen paranın bölücü terör örgütü PKK adına yağmalandığı da belirlendi. Bu kapsamda aralarında 410 bin euroluk alacak verecek meselesi olan bir aile HDP’nin sözde mahkemesine başvurdu. Bu başvuru üzerine toplanan sözde paralel mahkeme alacaklıya 100 bin lira verilmesine hükmetti. Parti binasında parayı alan alacaklı daha sonra İnönü Caddesi’ne geldiği sırada önü kesilerek, aldığı paranın PKK adına şahıstan zorla geri alındığı öne sürüldü. Polis HDP il binasında bir odanın kozmik oda gibi kullanarak alınan paraların da burada saklandığını, ayrıca sözde mahkemede tutanaklar tutulduğu, bu tutanakların bu odada gizlendiği de tespit edildi. Tutanaklarda "mahkeme dosyası kapanmıştır, şu karara varılmıştır" diye sanki gerçek bir mahkeme gibi davranıldığı görüldü.