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'Paralı askerler deniz yoluyla ülkeye sızma girişiminde bulundu'

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Venezüella, bir grup paralı askerin deniz yoluyla ülkeye sızma girişiminde bulunduğunu, bu girişimin engellendiğini duyurdu.

'Paralı askerler deniz yoluyla ülkeye sızma girişiminde bulundu'

Kolombiya’dan geldikleri belirtilen paralı askerlerin ülkede terör saldırıları gerçekleştirmeyi ve hükümet yetkililerine suikast düzenlemeyi amaçladığı öne sürüldü.

Venezüella İçiçleri Bakanı Nestor Reverol, bir grup paralı askerin, başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından ülkeye girmeye çalışırken tespit edildiğini açıkladı. Reverol, ‘başka bir darbe girişimi için yapılan hazırlıkların bir parçasıydı’ yorumunu yaptı.

Reverol, operasyona dair kareleri de Instagram hesabından paylaştı.

Ülkeye sürat tekneleriyle sızmaya çalışan paralı askerlerin, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon sonucu engellendiği belirtildi. Askerlerden altısının öldürüldüğünü, ikisinin tutuklandığını kaydetti. Ayrıca teknelerin yanı sıra altı kamyonete; saldırı silahlarına, makineli tüfeklere ve çok sayıda mühimmata el konduğu duyuruldu. Nestor Reverol, soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve ‘daha fazla tutuklama’ olabileceğini söyledi.

Paralı askerlerin, bazı üst düzey hükümet görevlilerine suikast düzenlemek, terör saldırıları gerçekleştirmek amacıyla Venezüella’ya geldikleri öne sürüldü. Reverol, net bir şekilde bir ülkeyi suçlamasa da, askerlerin Kolombiya’dan geldiklerini vurguladı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD ve Kolombiya’nın 'ülkesine yönelik komplo planları kurduğunu' söylemişti.

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