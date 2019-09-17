Paralimpik Yüzme Şampiyonları Beştepe'de 

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Paralimpik Y\u00fczme \u015eampiyonas\u0131\u2019nda D\u00fcnya \u0130kincisi Olan S\u00fcmeyye Boyac\u0131 ve D\u00fcnya \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc Olan Sevilay \u00d6zt\u00fcrk\u2019\u00fc Be\u015ftepe'de kabul etti.PARTNER \u0130\u015fte o foto\u011fraflar\u0131n perde arkas\u0131!Prof. Dr. And\u0131: Teknolojik geli\u015fime katk\u0131da bulunmu\u015f bir medeniyetin \u00e7ocuklar\u0131y\u0131zG\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131lar! Mezarlar ta\u015f\u0131n\u0131yor