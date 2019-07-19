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Paralimpik yüzücüler Tokyo için kulaç atacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Ankara'da başladı - Milli takım antrenörü Mehmet Ali Albas: "Hedefimiz madalyalar kazanmanın yanı sıra Tokyo'ya kota almak" - "Halkımızdan çocuklarını spora yönlendirmelerini bekliyoruz" - Dünya şampiyonu milli yüzücü Beytullah Eroğlu: "Ülkemize bir madalya daha getirmek istiyorum"

NURİ AYDIN - Paralimpik Yüzme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ilk iki içinde yer alarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazanmaya çalışacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 9-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını Ankara'daki Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Mehmet Ali Albas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar almanın öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Hazırlık çalışmalarına 8 sporcuyla başladıklarını belirten Albas, "Motivasyonumuz üst seviyede. Bu şampiyonada alınacak birincilik ve ikincilikler, Tokyo 2020'nin kapısını açacak. Hedefimiz madalyalar kazanmanın yanı sıra Tokyo'ya kota almak." diye konuştu.

Türk halkının desteğine ihtiyaçları olduğunu aktaran Albas, "Halkımızdan çocuklarını spora yönlendirmelerini bekliyoruz.'' ifadesini kullandı.

-Beytullah Eroğlu: "Nihai hedef paralimpik oyunları"

Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını anlatan Yüzme Milli Takımı'nın kaptanı Beytullah Eroğlu, "Ülkemize bir madalya daha getirmek istiyorum." dedi.

2017 Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte dünya şampiyonluğuna ulaştığını anımsatan Beytullah, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarında üst düzey dereceler elde ettim. Bu motivasyonla çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Dünya Şampiyonası'nda da iyi bir derece hedefliyorum. Tabii ki nihai hedef paralimpik oyunları.'' ifadelerini kullandı.

Bahanelerin başarıya engel olmadığını vurgulayan Beytullah, şunları kaydetti:

"Spora başlamadan önce dünyadaki tek engellinin ben olduğumu sanıyordum. Sonra farklı engel gruplarını görüp motive oldum. Benim iki kolum yok ama bu, benim için bir engel değil. Ben başardıysam herkes başarır. Tüm engellilerin de başaracağına inanıyorum. Ülkemizin onlara ihtiyacı var. Bir an önce evlerinden çıkıp spora başlasınlar."

- Sevilay Öztürk: "Asıl hedefim Tokyo"

Finlandiya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda ikincilik elde eden Sevilay Öztürk, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi.

Katıldığı her organizasyonda zirveyi hedeflediğini dile getiren Sevilay, ''Avrupa şampiyonu oldum. Avrupa ikincisi oldum. İnşallah bu yıl da Dünya Şampiyonası'nda birinci olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Asıl hedefim ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları." diye konuştu.

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