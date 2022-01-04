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  4. "Param yok" diyerek bindi, tüm otobüsü soyup kaçtı! Bu ilk vukuatı da değil

"Param yok" diyerek bindi, tüm otobüsü soyup kaçtı! Bu ilk vukuatı da değil

04.01.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da memleketine gidecek parasının olmadığını söyleyerek ücretsiz otobüse binen, mola sırasında da yolcuların bilgisayar ve cep telefonlarını çalan N.D., Sakarya’nın Hendek ilçesinde yakalandı. Aynı yöntemle hırsızlık yapan N.D.’nin hırsızlık suçundan 15 suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola veren otobüsteki yolcuların cep telefonu ve bilgisayarları çalındı. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİ SONUCU KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin kimliğini belirledi. Jandarmanın operasyonu ile N.D. yakalanarak gözaltına alındı. N.D.’nin İstanbul’da, memleketine gidecek parasının olmadığını belirterek otobüslere ücretsiz bindiği, mola sırasında da yolcuların bıraktığı cep telefonu ve bilgisayarları çaldıktan sonra kaçtığı belirlendi.

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AYNI YÖNTEMLE DEFALARCA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Aynı yöntemle hırsızlık yapan N.D.’nin hırsızlık suçundan 15 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

OTOBÜS FİRMALARINA DA CEZA KESİLDİ

N.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, N.D.’yi kayıtsız olarak taşıdığı tespit edilen otobüs firmalarına da ceza kesildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sakarya
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