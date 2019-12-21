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Paramedik adayları ambulans rallisinde yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 19:33 | Son Güncelleme

 KARAMAN'da, üniversitede eğitim gören paramedik adayları, ambulans rallisinde zamana karşı yarıştı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, üniversitede eğitim gören paramedik adayları, ambulans rallisinde zamana karşı yarıştı. Öğrenciler, senaryo gereği kazada yaralanan onlarca kişiye müdahale ettikten sonra sırasıyla hasta taşıma etaplarını tamamladı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İl Sağlık Müdürlüğü ile İlk ve Acil Yardım Derneği'nce paramedik adaylarına saha tecrübesi katmak için ambulans rallisi etkinliği düzenlendi. Üniversite kampüs alanında düzenlenen rallide 3'er kişilik gruplar halinde yarışan 8 ekip, en iyi performansı göstermek için kıyasıya mücadele etti. Senaryo gereği otobüs kazasında yaralananlar, dağınık olarak araziye bırakıldı. Öğrenciler yaralılara sırasıyla müdahale etti. Müdahalelerin ardından öğrenciler, yaralıları doğru taşıma etabına geçti. Öğrenciler yarışmanın ikinci etabında ise hastayı doğru tekniklerle hastaneye ulaştırmak için yarıştı.
Ralli yarışmasının ardından konuşan Karaman İlk ve Acil Yardım Derneği Başkanı İsa Çiçek, ralliyi iki etap olarak gerçekleştirdiklerini belirterek etkinliğin amacının öğrencilere saha tecrübesini kazandırmak olduğunu söyledi. Çiçek, "Kurtarıcılarımız ve yarışma ekiplerimiz burada bize kurtarma faaliyetlerini gösterdiler. Diğer etabımızda ise bir servis aracı kazasının senarize ettik. Etrafa yayılmış çok sayıda yaralıda doğru tiraj uygulamaları teknikleri üzerinde bir etap çalışması yaptık. Parkurda ise doğru taşıma teknikleri konusunda öğrencilerimiz en az hata yaparak yarışmaya çalıştı. Bugünün öğrencileri yarının hayat kurtaranları olacak. Biz bugün ve geçmişte de dernek olarak öğrencilerimizin yanlarında olduk. Biz biliyoruz ki yarının hayat kurtaranları bugün bu sıralardan geçiyor. Bugün bu sıralarda bu çocuklara ne verebilirsek bir gün sonra da hepimiz o çocuklardan onu biçebileceğiz" dedi.
Öğrencilerden Firdevs Ekiz ise parkuru heyecanlı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Bize atanmadan önce böyle bir çalışma sundukları için derneğimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Heyecanlandık" diye konuştu.

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