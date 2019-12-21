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Paramedik öğrencileri rallide yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 18:13 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören paramedik öğrencileri için ambulans rallisi düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören paramedik öğrencileri için ambulans rallisi düzenlendi. Ralliye İl Sağlık Müdürlüğü ve İlk ve Acil Yardım Derneği de destek verdi.
Yüksekokul bahçesinde yapılan rallide, üniversite öğrencilerinden oluşan 3’er kişilik gruplar halinde 8 ekip, en iyi performansı gösterebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Öğrenciler, senaryo gereği trafik kazasında yaralanan vatandaşlara en kısa sürede müdahale etmek için zamana karşı yarıştı. Öğrenciler senaryodaki, uzuv kopması, hamile kadın, bayılma ve bilinç kaybı vakıalarına müdahale etti. Daha sonra paramedik adayları, taşıma etabında ise sedye üzerinde bulunan su dolu kaplardaki topları düşürmemek için hazırlanan parkurda ter döktü.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Şeref Maden burada yaptığı açıklamada, "Hastane öncesinde acil sağlık hizmetleri içerisinde bu öğrencilerimizin mevcut durumu nedir, nasıl güncelleyebiliriz noktasında böyle bir çalışmayı ele aldık” dedi.
İç Anadolu Bölgesinde ilk defa böyle bir rallinin düzenlediğini de belirten Maden, “Önceki dönemlerde seminer ve konferans düzeyinde bilgiler öğrencilere aktarılırdı. Bu dönemde gerçekçi ve sahaya yönelik olarak öğrencilerimizi hazırlamak için bunu yaptık” diye konuştu.

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