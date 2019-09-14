HABER

Paramiliter liderlerle fotoğraf çektiren Guaido'ya soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 01:07 | Son Güncelleme

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido hakkında, Kolombiya'da faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grup Los Rastrajos'un liderleriyle çektirdiği fotoğraflara ilişkin soruşturma başlatıldı

CARACAS (AA) - Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Kolombiya'da yasa dışı silahlı örgüt Los Rastrajos'un liderleriyle fotoğrafları ortaya çıkan muhalif lider Juan Guaido hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcı Saab, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun paramiliter uyuşturucu kaçakçısı Los Rastrajos örgütüyle sözde bağlantısının araştırılması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saab, Los Rastrajos'un bölgedeki diğer suç örgütleriye çalışan bir grup olduğunu belirterek, "Son zamanlarda Venezuela vatandaşı Juan Guaido'nun Los Rastrajos isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grupla ilişkisine dair, ciddi kanıtlar dikkate alındığında hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çıkan fotoğrafların, basit bir fotoğraf çektirme hadisesinin ötesinde olduğunu vurgulayan Saab, "Bu suçluların Guaido ile olan fotoğrafları, Guaido'nun ve yakın çevresinin bu örgütle ilişkili olduğu hipotezinin kanıtıdır." diye konuştu.

- Guaido'nun suç örgütü liderleriyle fotoğrafları

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun, Kolombiya'daki "Los Rastrojos" isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun "El Brother" ve "El Menor" lakabıyla tanınan iki lideriyle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafları ilk kez paylaşan Norte de Santander İlerleme Vakfı Başkanı Wilfredo Canizares, Guaido'nun Los Rastrajos'un yardımıyla Kolombiya'ya geçtiğini ve Guaido'nun geçişi sırasında örgüt üyelerinin bölge sakinlerini 24 saat evde kalmaya zorladıklarını belirtmişti.

Gauido ise katıldığı bir radyo programında, fotoğraf çektirdiği kişileri tanımadığını söylemiş ve kendisinin Kolombiya Ordusunun yardımıyla sözde insani yardım konserine katıldığını ileri sürmüştü.

Bölgeden birçok devlet başkanının ve ünlülerin katılımıyla gerçekleşen sözde insani yardım konserinin yapıldığı dönemde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Kolombiya ile olan sınırını kapatmıştı.

O dönemde Guaido'nun öncülüğünde girişilen darbe girişimleri nedeniyle, muhalif lider hakkında halkın huzurunu bozduğu ve şiddet eylemlerine yol açtığı için aralarında yurt dışına çıkış yasağı da olan bir dizi kısıtlama getirilmiş ancak Guaido buna rağmen ülkeden çıkmıştı.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyorOrman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor
Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulunduEski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Los Rastrajos Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido

En Çok Okunan Haberler

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Avrupa'nın en uzunu olacak! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu olacak! O süre 45 dakikaya iniyor

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı

HDP İl Başkanı gözaltına alındı!

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.