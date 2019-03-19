Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Paramız da Hazinemizde her türlü imkanlarımız da var." dedi.

Albayrak, Trabzon'da Dernekpazarı Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı açılış töreninde yaptığı konuşmada, birilerinin, "Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlere terörist diyorsunuz?" dediğini belirterek, "Cumhur İttifakı'na oy vermeyen teröristtir sözü çok yanlış, kim diyorsa yanlış diyor, öyle bir laf yok. Cumhur İttifakı'na oy vermeyen terörist değildir, sakın ha böyle bir şey yok. Şunun altını çizmemiz lazım; şu resmi görüp, görmeyenlere göstermemiz lazım." diye konuştu.

"Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." sözünü hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de, adına 'millet' dedikleri ama zillet ittifakı seçimlere giderken peşi sıra bir yandan Kandil, bir yandan Pensilvanya açıklama yapıyor. Bu da yetmiyormuş gibi terör örgütleriyle kol kola yürüyen siyasi partinin eş başkanları peşi sıra açıklama yapıyorsa ve diyorsa ki 'Güneydoğu'da PKK'yı, batıda ve diğer yerlerde bunları destekleyeceğiz, bunlarla birlikte yürüyoruz' bu resmi görüp, göstermemiz lazım. Bu resmi bütün Türkiye'nin, Trabzon'un bilmesi lazım."