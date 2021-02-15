HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Paramotorla kaçan 3 PKK'lı terörist öldürüldü! Görüntüleri MSB paylaştı

Paramotorla kaçan 3 PKK'lı terörist öldürüldü! Görüntüleri MSB paylaştı

15.02.2021 08:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Paramotorla kaçan 3 PKK'lı terörist öldürüldü! Görüntüleri MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştüManisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü
İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaralarıİş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları

En Çok Okunan Haberler

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: Kovalamaca sonucu yakalandı 'eve geç kalıyordum' dedi

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

ABD'den şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

ABD'den başsağlığı mesajı

Son Dakika: Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü: 3 ölü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Son Dakika: İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında sefer iptalleri! İşte iptal edilen vapur seferleri

İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında sefer iptalleri!

İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!

İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!

Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı

Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.