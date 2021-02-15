Paramotorla kaçan 3 PKK'lı terörist öldürüldü! Görüntüleri MSB paylaştı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK’lı teröristin SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildiği anlara ilişkin görüntüler???? https://t.co/wdLw7Cc0v8 pic.twitter.com/bHaw7uEsZI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2021



