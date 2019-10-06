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Paramparça olan otomobilden sağ kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Bilecik’te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Paramparça olan otomobilden sağ kurtuldu

Bilecik’te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurdaya döndü.
Alınan bilgilere göre, Bursa’nın Yenişehir ilçesinden Bilecik istikametine seyir eden Sefer Kaya idaresindeki 34 NK 4054 plakalı tır, Gökpınar köyü yol ayrımında viraja alamayarak karşı yönden gelen Mehmet Taşcan yönetimindeki 11 EC 850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil bir tarafa, tır bir tarafa devrildi. Hurdaya dönen otomobilin ve tırın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bilecik-Bursa karayolunda trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, devrilen tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Paramparça olan otomobilden sağ kurtuldu

Paramparça olan otomobilden sağ kurtuldu

Paramparça olan otomobilden sağ kurtuldu

Paramparça olan otomobilden sağ kurtuldu

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