Parantez işareti kullanıldığı yerler ile ilgili cümleler: Parantez işareti nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

Türk Dil Kurumu, diğer noktalama işaretleri ile ilgili olduğu gibi parantez işaretinin de görevleri ve kullanım alanları ile alakalı bazı kurallar koymuştur. Bu doğrultuda parantez işaretinin kullanımına dair detaylara hakim
Türkçede ‘ayraç’ olarak da adlandırılan parantez, 3 farklı kullanıma sahip olan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Sözünü etmiş olduğumuz bu türler ‘yay parantez’, ‘köşeli parantez’ ve ‘süslü parantez’ olarak sıralanabilir.
Yazılı metinlerde cümlenin farklı yerlerinde kullanılan parantez işareti, “()” sembolü ile gösterilir. Parantez işareti, diğer noktalama işaretlerine göre cümle içerisinde daha az tercih edilse de yazılı metinlerde önemli görevlere sahip olan bir semboldür.
Parantez işareti nedir sorusunu yanıtladık. Yazımızın devamına göz atarak bu işaretin kullanım alanlarını öğrenebilir, parantez işareti ile oluşturulan cümlelere göz atabilirsiniz…
Parantez işaretinin kullanım şekline bağlı olarak değişen görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Parantez işaretinin kullanıldığı yerleri sıraladıktan sonra cümle içerisinde kullanımını örnekler ile açıklamak, sözünü etmiş olduğumuz noktalama işaretinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
İşte parantez işaretinin kullanımına örnek olabilecek cümleler: