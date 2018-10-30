HABER

Parasetamol "empati"yi azaltıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

DEÜ Tıp Fakültesinde yapılan bir araştırmada, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak yaygın kullanılan ilaçların etken maddesi olan parasetamolün, empati düzeyini azalttığı tespit edildi - DEÜ Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın: - "Yüksek doz parasetamol alanlarda empati hemen düştü, orta dozda 3. gün, düşük dozda ise empati 5. günde azaldı"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bir araştırmada, dünyada en sık kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamol adlı etken maddenin, "empati"yi azalttığı tespit edildi.

ABD Ohio State Üniversitesi'nde yapılan bir anket sonucu "parasetamol" alan grubun, vahşet fotoğraflarından ve görüntülerinden daha az etkilendiğinin raporlanması üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri TÜBİTAK destekli bir bilimsel araştırma başlattı.

"Parasetomolün Empatiye Etkisi' konulu çalışma kapsamında Türk araştırmacılar, deney hayvanları olarak belirlenen tüm sıçanlarla 12 gün boyunca, Japonya'daki Kwansei Gakuin Üniversitesinden bilim insanlarının da kullandığı "empati düzeneğinde" çalıştı.

Düzenekteki suyla dolu bölümünde boğulmak üzere olan bir deney hayvanını kapıyı açarak kurtarmayı öğrenen bazı sıçanlara, "ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarda kullanılan parasetomol" verildi.

Parasetamol almayan gruptaki hayvanların, boğulmak üzere olanları hemen kurtardığı, az ve orta doz ilaç alanlarda kurtarma süresinin uzadığı tespit edildi.

Yüksek doz alan sıçanlar ise boğulmak üzere olan deney hayvanlarına kayıtsız kaldı ve onları kurtarmak için kapıyı açmadı.

- Hormon seviyeleri de ölçüldü

DEÜ Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, empati düzeyini ölçtüklerini, parasetamolün empati düzeyini etkilediğini, bu etken maddeyi almayan grubun 1 dakika içinde "empati düzeneği"nin kapısını açtığını belirtti.

Yaptıkları araştırma sonuçlarının saygın bir bilim dergisi olan Pharmacology Biochemistry and Behavior'da yayınlandığını dile getiren Harzadın, "Kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak onun hislerini içselleştirerek anlama durumunu araştırdık. Yüksek doz parasetamol alanlarda empati hemen düştü, orta dozda 3. gün, düşük dozda ise empati 5. günde azaldı." dedi.

Harzadın, bilimsel çalışmada sadece düzenekte çalışmadıklarını belirterek, "Beyinde empati ilişkili bölgelerde yani prefrontal korteks ve amigdalada hormon seviyelerini ölçtük. Duygudaşlığı sağlayan oksitosin ve vazopressin seviyelerinde düşüklük tespit ettik." diye konuştu.

- Bazı hastalıklarda empati seviyesi düşük

Parasetamolün bugün dünyada en güvenilir olarak bilinen etken maddelerden biri olduğunu anlatan Harzadın, şöyle devam etti:

"Bu ilaç gebelere de yeni doğanlara da veriliyor. Son derece güvenilir kabul ediliyor. Doktorun reçete etmesine gerek kalmadan satın alınabiliyor ve yaygın kullanılıyor. Ancak bu ilaçları kullanırken de doktorlara danışmak gerekiyor. Dünya çapında yapılan bazı araştırmalar empati ile bazı hastalıkların ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran, toplumda birlikte yaşamamızı sağlayan empati yeteneğinin bazı hastalıklarda azaldığını görüyoruz. Depresyon, şizofreni, otizmde empati seviyesinin düşük olduğunu da biliyoruz."

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, parasetamol etken maddesinin beyni etkileme mekanizmasına ilişkin çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
Paylaşmak öfkeyi azaltıyorPaylaşmak öfkeyi azaltıyor
Türkiye’de sayıları giderek artıyor! Kritik uyarı...Türkiye’de sayıları giderek artıyor! Kritik uyarı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı empati Nazan Uysal Harzadin parasetamol

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’de sayıları giderek artıyor! Kritik uyarı...

Türkiye’de sayıları giderek artıyor! Kritik uyarı...

Chia tohumu nedir? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu zayıflatır mı?

Chia tohumu nedir? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu zayıflatır mı?

Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığına iyi gelen doğal çözümler!

Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığına iyi gelen doğal çözümler!

Hava kirliliği ve araç gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor! İşte o araştırma

Hava kirliliği ve araç gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor! İşte o araştırma

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Kronik prostatit hastalığıyla mücadele için 4KAP testi şart!

Kronik prostatit hastalığıyla mücadele için 4KAP testi şart!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.