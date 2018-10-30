İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bir araştırmada, dünyada en sık kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamol adlı etken maddenin, "empati"yi azalttığı tespit edildi.

ABD Ohio State Üniversitesi'nde yapılan bir anket sonucu "parasetamol" alan grubun, vahşet fotoğraflarından ve görüntülerinden daha az etkilendiğinin raporlanması üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri TÜBİTAK destekli bir bilimsel araştırma başlattı.

"Parasetomolün Empatiye Etkisi' konulu çalışma kapsamında Türk araştırmacılar, deney hayvanları olarak belirlenen tüm sıçanlarla 12 gün boyunca, Japonya'daki Kwansei Gakuin Üniversitesinden bilim insanlarının da kullandığı "empati düzeneğinde" çalıştı.

Düzenekteki suyla dolu bölümünde boğulmak üzere olan bir deney hayvanını kapıyı açarak kurtarmayı öğrenen bazı sıçanlara, "ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarda kullanılan parasetomol" verildi.