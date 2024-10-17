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  4. Parası olmayana eş cinsel ilişki teklifi iddiası! Milli Beraberlik Partisi Genel Merkezi'ne uyuşturucu baskını: Gözaltılar var

Parası olmayana eş cinsel ilişki teklifi iddiası! Milli Beraberlik Partisi Genel Merkezi'ne uyuşturucu baskını: Gözaltılar var

17.10.2024 17:29
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Ankara'da Milli Beraberlik Partisi Genel Merkezi'ne uyuşturucu baskını düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Parti üyesi ve uyuşturucu satışı yapan M.G.'nin parası olmayan kişilere uyuşturucu madde karşılığı eş cinsel ilişki teklif ettiği iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi Huzur Apartmanı'nda bulunan Milli Beraberlik Partisi'nin Genel Merkezi'nde uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine, adrese operasyon düzenledi. Baskında, uyuşturucu satışı yapan parti üyesi M.G. ve B.Y. ile uyuşturucu kullanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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EŞ CİNSEL İLİŞKİ İDDİASI

Yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu kullanan şüpheliler ifadelerinde, M.G ve B.Y.'nin uyuşturucu temin ettiklerini ve parti binasına davet ederek 'Burası güvenli, polis giremez' dediklerini söyledi. Ayrıca M.G.'nin parası olmayan kişilere uyuşturucu madde karşılığı eş cinsel ilişki teklif ettiği iddia edildi. Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.

163 ÜYESİ VAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre; Milli Birlik Partisi 26 Nisan 2023'te kuruldu. 163 üyesi bulunan partinin Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı'nın, partinin web sitesinde yer alan yazısında, "Yeni dünya düzeninin adaletsizliklerine kadar her düzeydeki meseleyi konu edinen politika anlayışımızla, ilhamını bu topraklardaki atalarımızdan gelen medeniyet mirasımızdan ve Anadolu mayasından alan birlikten kuvvet doğar anlayışı, bizlere önderlik etmektedir. Milli Beraberlik Partisi, bir karşı duruş ya da bir tepki hareketi değil; kendi felsefesi, fikri, ideolojik sistematiği olan özgür bir medeniyet projesinin adıdır" ifadeleri yer alıyor.

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"GİREN ÇIKAN BELLİ DEĞİLDİ"

Parti genel merkezinin bulunduğu Huzur Apartmanı’nda oturanlardan Gülper Güneyli (70), "İçeri giren çıkan belli değildi, biz sonradan anladık. Gece saatlerinde birileri geliyordu. Geç saatlerde bizim kapılarımızı çalıyorlardı. 'Niye çalıyorsunuz' dediğimizde kapıyı açmamızı istiyorlardı. Ben açmak istemiyordum. Çünkü anahtarları yok, o kadar kişinin anahtarı olur mu? Polislerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Gözaltı Ankara uyuşturucu
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