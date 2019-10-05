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Parasına haciz konulunca banka veznesinden 10 bin TL alıp kaçmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 20:41 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, bir banka şubesine çekmeye gittiği parasına haciz konulduğunu öğrenen S.K., görevlilerle tartışıp, vezneden 10 bin TL alarak kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan S.K., mahkemece tutuklandı.

Parasına haciz konulunca banka veznesinden 10 bin TL alıp kaçmaya çalıştı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, bir banka şubesine çekmeye gittiği parasına haciz konulduğunu öğrenen S.K., görevlilerle tartışıp, vezneden 10 bin TL alarak kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan S.K., mahkemece tutuklandı.
Manavgat’ta geçtiğimiz perşembe günü saat 12.00 sıralarında otelden yatırılan ücretini çekmek için Demokrasi Bulvarı’nda bulunan banka şubesine gelen S.K., bir borcu nedeniyle hesabına haciz işlemi uygulandığını öğrenince görevlilerle tartıştı. Bu sırada banka şubesinde taşkınlık yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen S.K.’yı, görevliler polise bildirdi.
Bu sırada banka şubesindeki vezneden zorla 10 bin TL alıp kaçmaya çalışan şüpheli banka görevlileri ve polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen S.K., işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen S.K., ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ‘İş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

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Parasına haciz konulunca banka veznesinden 10 bin TL alıp kaçmaya çalıştıParasına haciz konulunca banka veznesinden 10 bin TL alıp kaçmaya çalıştı

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