HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Parasını alamadı darp edildi, çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Parasını alamadı darp edildi, çıkan kavgada iki kişi yaralandı

27.12.2020 10:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bin lira borç verdiği şahıs tarafından darp edilen zanlı, babası, ağabeyi ve dayısıyla birlikte kavgaya karışırken biri tabanca diğeri ise bıçakla iki kişinin yaralanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre olay, 22 Aralık günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde meydana geldi.

Adana’da bin lira borç verdiği şahıs tarafından darp edilen zanlı, babası, ağabeyi ve dayısıyla birlikte kavgaya karışırken biri tabanca diğeri ise bıçakla iki kişinin yaralanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, 22 Aralık günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Ç. (20), bir süre önce Hüseyin A.’dan bin lira borç aldı. Borcunu ödemeyince Hüseyin A. (18), Ömer Ç.’den parasını istedi. Bunun üzerine Ömer Ç., yanına gittiği Hüseyin A.’yı darbetti. Hüseyin A.’nın durumu anlatması üzerine ağabeyi Çetin A. (23), babası Arif A. (42) ile dayısı Hamza A. (29) Ömer Ç.’nin peşine düştü.
Ömer Ç.’nin yerini öğrenen Hüseyin A. ile beraberindekiler otomobille, Ömer Ç.’nin de içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Silah, bıçak ve sopalarla inen Ömer Ç. ile yanındaki Sadık E. (19), M.E.Ş.’yi (17) darp etmeye başladı. Ömer Ç., olay yerinden kaçarken M.E.Ş. tabancayla, Sadık E. ise bıçakla yaralandı. Şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları, ambulansla hastaneye götürdü.
Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Adresleri belirlenen Hüseyin A., ağabeyi Çetin A., babası Arif A. ile dayısı Hamza A., adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hastanede tedaviye alınan Sadık E. ile M.E.Ş.’nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Muğla'da panik yaratan depremMuğla'da panik yaratan deprem
22 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Korkutan açıklama! 'Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir'

Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Muğla Dalaman'da deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da panik yaratan deprem

Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'da deprem!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.