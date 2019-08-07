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PARASINI ALAMADIĞI İDDİASIYLA ÇALIŞTIĞI RESTORANI KUNDAKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE’de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı restoranı kundakladı.

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, (DHA)-BÜYÜKÇEKMECE’de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı restoranı kundakladı. Restoranda hasar oluşurken, kundaklayan çalışan gözaltına alındı.
Olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi çalıştığı restorandan parasını alamadığı gerekçesiyle önce iş yerinin camlarını kırdı daha sonra yanında getirdiği bidondaki benzini dökerek ateşe verdi. O saatlerde kapalı olan iş yerinden yükselen dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan işyerinden görüntüler
-Görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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