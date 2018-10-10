HABER

Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir inşaatta çalışan İlhan T.

Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, bir inşaatta çalışan İlhan T. yaklaşık 35 bin lira parasını taşeron firmadan alamadığı iddiasıyla İzmit Belediye binasının terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İlhan T., ikna edilerek indirildi.
İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik Mesire alanı bölgesinde yaptırılan Deprem Müzesi inşaatında çalıştığı inşaat firmasından yaklaşık 35 bin lirasını alamadığını iddia eden İlhan T., İzmit Belediyesi'nin 9 katlı binasının son katındaki terasa çıkarak intihar girişiminde bulundu. Belediye görevlileri ve polis, terasta korkulukların üzerine çıkan İlhan T. ile görüştü. İtfaiye ekipleri ise binanın altında hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu İlhan T., korkulukların üzerinden indirildi.
İlhan T.parasını vermedikleri için intihar teşebbüsünde bulunduğunu söyleyerek, "Deprem müzesinde çalıştım. Alacağımı firma vermedi. Yanımda 7 kişi de çalışanım var. Belediyelik bir durum yok. Alacağımı vermedikleri için binaya çıktım" dedi.
İntihar girişiminde bulunan İlhan T., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştıParasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştıParasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştıParasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Adana'da 11,5 ton sahte içki ele geçirildiAdana'da 11,5 ton sahte içki ele geçirildi
Vali, 9 ölümlü kazada kontrol şefi için soruşturma talebini reddettiVali, 9 ölümlü kazada kontrol şefi için soruşturma talebini reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay: Minibüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu kaldırımda ölüme terk etti!

Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay: Minibüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu kaldırımda ölüme terk etti!

Kaplanın doğum anını hayretle izlediler

Kaplanın doğum anını hayretle izlediler

Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.