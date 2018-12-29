Parasını alamayan futbolcular kulübü terk etti, taraftar valiliğe çelenk bıraktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN-(DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü futbolcuları paralarını alamadıkları için kulübü terk etti. Adıyamanlı taraftarlar, belediye ve valilik binaları önüne 'Adıyaman 1954 Spor Ruhuna El Fatiha' yazılı çelenk bıraktı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kenti temsil eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü bir süredir yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle futbolcuların parasını ödeyemedi. Paralarını alamayan futbolcular da dün akşam eşyalarını alarak kulüp binasını terk etti. Adıyamanlı taraftarlar ile Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ise bugün, vali ve belediye başkanının kulüple ilgilenmediği iddiasıyla ellerinde siyah bir çelenk ile yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonunda taraftarlar üzerlerinde 'Adıyaman 1954 Spor Ruhuna El Fatiha' yazılı çelenkleri valilik ve belediye binaları önüne bıraktı. Başkan Hüseyin Koç yaptığı basın açıklamasında şunları dedi:

"Dört yıllık bir uğraş sonucunda büyük bedeller ödeyerek hem maddi hem manevi takımımızı 3'üncü Lig'e çıkarttık. Sezona düşük bütçe ile başlamamıza rağmen sporun büyük giderleri var. Bu ekonomik şartlarda devletimizin büyüklerinden, ilin ileri gelenlerinden destek olmadan bu kulübün yürümesi imkansız. İlk devreyi umutlarla tamamladık. Dört futbolcumuz bizi Federasyon'a şikayet etti. On günlük bir süremiz var. Federasyondaki engelleri kaldırmazsak kulüp kapanacak duruma gelecek. Gelen gelirlerine de el konulacak ve daha da kötüye gidecek. Adıyamanspor'un durumuna düşmek istemiyoruz. İlimizi uyandırma adına takımıza sahip çıkma adına, bizleri daha iyi anlama adına bu uyanış yürüyüşü olsun. Herhangi bir art niyet yoktur. Bugün taraftarımızla birlikte bir yürüyüş yaptık, kaybetmeyelim. Bedelleri çok ağır olur. Şehir olarak yıpranırız, taraftarlar olarak yıpranırız. Bu zamana kadar hep dürüst bir başkan olarak spor camiasında anıldım. Dürüst olarak bunu yönetmek lazım. Biz bu zamana kadar futbolcularımıza verdiğimiz her sözü yerine getiremedik. İmkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz bu da yeterli olmuyor. Birkaç futbolcumuz şehri terk etti. Bugün de sonuç alamazsak, söz alamasak hepsini yollamak zorunda kalacağız. İnsanız vicdanımız var. Transfer sezonu açıkken biz bu insanlara boş vaatler vermek istemiyoruz. Eğer futbolcularımıza söz verip yapamazsak bu futbolcularımıza yazık olacak. Bunun önüne geçemezsek küme düşeriz. Eğer böyle giderse kapımıza kilit vuracağız. Yapacak başka bir şey kalmadı."

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