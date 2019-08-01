HABER

Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 21:56 | Son Güncelleme

ISPARTA’da, yapımı devam eden inşaatta çalışan ve 2.5 aydır parasını alamadığını ileri süren işçi A.K.

Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, yapımı devam eden inşaatta çalışan ve 2.5 aydır parasını alamadığını ileri süren işçi A.K. (25), 50 metrelik vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. Vincin ucuna bağlı halata asılı vaziyette yaklaşık 1 saat duran A.K., parasının yatırılması üzerine eylemini sonlandırdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, buradaki inşaatta çalışan işçiler bir süredir müteahhit firmadan paralarını alamadı. Girişimleri sonuçsuz kalan ve bayram için memleketlerine gitmeye hazırlanan işçilerden A.K. ise inşaat alanında bulunan 50 metre yüksekliğindeki vincin kulesine çıktı. Kulenin ucuna kadar gelen işçi, daha sonra altta bulunan çelik halat yardımıyla kendisini aşağıya sarkıttı.
1 SAAT HALATTA ASILI KALDI
İnşaat alanında çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İtfaiye ekipleri işçinin düşme tehlikesine karşı hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de itfaiyenin anons sisteminden işçiyi ikna etmeye çalıştı. 1 saat boyunca çelik halatta komando gibi, kimi zaman bacaklarını aşağı sarkıtan kimi zaman ipe bacakları ve kolları ile sarılarak ileri-geri giden A.K. yürekleri ağızlara getirdi.
Aynı inşaatta işçi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi de kendisini ikna için kuleye çıktı. Uzun uğraşlar sonucu firma yetkililerinin paraları hesaba yatırdığının söylenmesi üzerine eyleminden vazgeçen izolasyon ustası A.K. vinçten indi.
GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLDÜ
Aşağı inmesinin ardından polislere bir süre direnen A.K., kendilerine haksızlık yapıldığını savundu. İşçi daha sonra polis tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Geçen aylarda da aynı inşaat firmasından paralarını alamadığını iddia eden işçiler vince çıkarak, 2 kez intihar girişimi eyleminde bulunmuştu.

FOTOĞRAFLI

Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptıParasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptıParasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptıParasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
Tarsus’ta gölete giren genç boğulduTarsus’ta gölete giren genç boğuldu
Greyderin çarptığı küçük Eymen öldüGreyderin çarptığı küçük Eymen öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.