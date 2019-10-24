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Parasını çaldığı eşinin babaannesini öldürmekten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

MALTEPE'de eşinin babaannesinin parasını ve altınlarını aldıktan sonra yastıkla boğarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Mustafa K., "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklandı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de eşinin babaannesinin parasını ve altınlarını aldıktan sonra yastıkla boğarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Mustafa K., "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklandı. Cinayeti borçlarından dolayı işlediğini söyleyen Mustafa K., "Borçlarımdan dolayı sıkıntıdaydım, bu nedenle şeytana uydum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

Maltepe'de eşinin babaannesi Fatima Karagözgil'in (80) parasını ve altınlarını aldıktan sonra yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildiği gerekçesi ile gözaltına alınan Mustafa K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

BORÇ ALAMAYINCA YASTIKLA BOĞDU

Savcılık sorgusunda, olay sabahı eşinin babaannesine ilaçlarını vermek için eve gittiğini, sohbet sırasında ondan 5 bin lira borç para istediğini söyleyen Mustafa K., "Bana hakaret etti. Ben de kızarak aşağıya indim. Ev dubleksti. Peşimden gelince merdivenden düştü. Yarı baygın hale geldi. Koluna girip yatak odasına götürdüm. Şeytana uyup iç taraftaki cebinde bulunan kasenin içindeki paraları, sağ kolunda bulunan 5 adet bileziği ve yüzüğünü çıkarıp aldım" dedi.

ÇALDIĞI BİLEZİKLERİ 17 BİN LİRAYA SATTI

Bunun üzerine Fatima Karagözgil'in yaptıklarını yakınlarına anlatacağını söylediğini belirten Mustafa K., "Korku ile küçük yastığı alıp yüzüne bastırdım. Diğer elim ile boyun kısmını sıkmaya başladım. O ara kendinden geçti. Altınlar ve para ile evden çıktım" dedi.

'BORÇLARIMDAN DOLAYI SIKINTIDAYDIM'

Bilezikleri ve yüzüğü 17 bin liraya bozdurduğunu, bir kısmıyla borçlarını ödediğini söyleyen Mustafa K., bir süre sonra eşini aradığını, eşinin babaannesinin öldüğünü söylemesi üzerine eve gittiğini belirterek, "Polisler evdeydi. Üst kata çıkıp paranın kalanını klozete attım ve üstüne şifon çektim. Borçlarımdan dolayı sıkıntıdaydım, bu nedenle şeytana uydum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Mustafa K., savcılık sorgusunun ardından, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'O ANLIK PSİKOLOJİK DURUMUMLA BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM'

Mahkemedeki sorgusunda evden ayrıldığı sırada Fatima Karagözgil'in nefes aldığını savunan Mustafa K., "Ben oradan ayrılırken yaşadığından eminim. Nefes alıyordu ve hareketli idi. Aldığım paralarla ve altınları bozdurarak elde ettiğim paralarla borçlarımı ödedim. Bir anlık gafletle o anlık psikolojik durumumla bu olayı gerçekleştirdim, çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi. Mahkeme, atılı suçlardan Mustafa K.'nın tutuklanmasına karar verdi.

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