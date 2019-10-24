Parasını çaldığı eşinin babaannesini öldürmekten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de eşinin babaannesinin parasını ve altınlarını aldıktan sonra yastıkla boğarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Mustafa K., "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklandı. Cinayeti borçlarından dolayı işlediğini söyleyen Mustafa K., "Borçlarımdan dolayı sıkıntıdaydım, bu nedenle şeytana uydum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

Maltepe'de eşinin babaannesi Fatima Karagözgil'in (80) parasını ve altınlarını aldıktan sonra yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildiği gerekçesi ile gözaltına alınan Mustafa K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

BORÇ ALAMAYINCA YASTIKLA BOĞDU

Savcılık sorgusunda, olay sabahı eşinin babaannesine ilaçlarını vermek için eve gittiğini, sohbet sırasında ondan 5 bin lira borç para istediğini söyleyen Mustafa K., "Bana hakaret etti. Ben de kızarak aşağıya indim. Ev dubleksti. Peşimden gelince merdivenden düştü. Yarı baygın hale geldi. Koluna girip yatak odasına götürdüm. Şeytana uyup iç taraftaki cebinde bulunan kasenin içindeki paraları, sağ kolunda bulunan 5 adet bileziği ve yüzüğünü çıkarıp aldım" dedi.