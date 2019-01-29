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Parasını ve telefonunu çaldıkları komşunun boğazına bıçak sapladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde balkondan girdikleri komşu evden para ve cep telefonu çalan Mert Y.

Süheyla GÖZDERELİLER İsmail ÖZTÜRK YALOVA, (DHA) Yalova'nın Çınarcık ilçesinde balkondan girdikleri komşu evden para ve cep telefonu çalan Mert Y. (17) ve arkadaşı Burak A. (18), bu sırada uyanan ev sahibi Halil İbrahim K.'yı (27) boğazından bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı ev sahibi hastanede tedavi altına alınırken, iki şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Çınarcık ilçesinde önceki gece meydana geldi. Komşuları Halil İbrahim K.'nın evine balkondan giren Mert Y. ve arkadaşı Burak A. evden para ve cep telefonu çaldı. Bu esnada uyanan ev sahibi ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Şüphelier, ev sahibinin boğazına bıçak saplayarak kaçtı. Olayı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Halil İbrahim K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli ise Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiperinin yaptığı çalışma sonucu dün gözaltına alındı. Şüpheliler Mert Y. ve Burak A., emniyetteki ifadelerinde bıçağı ormanlk alana attıklarn, paraları harcadıklarını, telefonu da sattıklarını söylediler.Suç aleti bıçak şüphelilerin belirttiği yerde bulundu. Mert Y. ve Burak A., yağma, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlali? suçlamaları ile Yalova Adliyesi?ne sevk edildi.

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