HABER

Parasının çalındığı 3 gün sonra polisten öğrendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta yolda şüphe üzerine durdurduğu H.A.'nın elindeki içi para dolu poşetten yola çıkan polis ekipleri, evden hırsızlık olayını çözdü.

Parasının çalındığı 3 gün sonra polisten öğrendi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yolda şüphe üzerine durdurduğu H.A.'nın elindeki içi para dolu poşetten yola çıkan polis ekipleri, evden hırsızlık olayını çözdü. H.A. ile bir arkadaşının 3 gün önce, girdikleri Hayati Paköz'ün (84) evinden 20 bin lira çaldıkları belirlendi. Olaydan habersiz olan Paköz, polisin "Çalınan paralarınızı teslim edeceğiz" sözleri karşısına şoke oldu.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şüphe üzerine H.A.'yı (15) durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan H.A.'nın elindeki poşeti kontrol eden polis, içinde 13 bin 200 lira olduğunu belirledi. Polisin parayı nerden aldığını sorduğu H.A., 3 gün önce arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Mahallesi'nde Hayati Paköz'ün evini soyduklarını söyledi. Bunun üzerine arkadaşıyla birlikte evden 20 bin lira çalan H.A. gözaltına alındı. Ekipler, H.A.'nın ifadesi doğrultusunda suç ortağını da yakaladı. Suç ortağının üzerinde ise bin 50 lira çıktı. Hırsızların, çaldıkları 20 bin liranın 5 bin 750 lirasıyla motosiklet alıp, çeşitli harcamalar yaptıkları ortaya çıktı.
Polis, paradan geriye kalan 4 bin 250 lirayı Hayati Paköz'e teslim etmek için eve gitti. Bir polis memuru, kapıyı açan Hayati Paköz'e, "Paralarınızı çalanları yakaladık. Paralarınızı da teslim edeceğiz" dedi. Şoke olan Paköz, parasının çalındığından haberi olmadığını söyledi. Paraları sakladığı yeri kontrol eden Paköz, 20 bin liranın yerinde olmadığı gördü.
‘SİZDE KALSIN, BANKAYA YATIRALIM’
14 bin 250 lirayı teslim eden polisler, Paköz'e, evinin güvenli olmadığını belirtip parayı bankaya yatırmasını önerdi. Hayati Paköz, polislere teşekkür etti, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bankaların kapalı olduğunu belirterek, "Paralar sizde kalsın, yarın sabah bankaya birlikte gidip yatıralım" diyerek paraları tekrar polislere teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Parasının çalındığı 3 gün sonra polisten öğrendiParasının çalındığı 3 gün sonra polisten öğrendiParasının çalındığı 3 gün sonra polisten öğrendiParasının çalındığı 3 gün sonra polisten öğrendi

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Yağmur'un anne şiddetine maruz kaldığı iddia edildiYağmur'un anne şiddetine maruz kaldığı iddia edildi
Suriye uyruklu PKK'lı terörist, Kayseri'de yakalandıSuriye uyruklu PKK'lı terörist, Kayseri'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

İlginizi Çekebilir

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.