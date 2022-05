Parasının her kuruşuna değecek hem sağlam hem kullanışlı 500 TL altı oyuncu ekipmanları

Oyuncu ekipmanları, oyun masalarına canlılık katıyor ve keyifli anlar yaşatıyor. En temel oyuncu ekipmanları arasında yer alan klavye, mouse ve oyuncu kulaklığı gibi ürünler, oyuncuların başarılı performans sergilemesini sağlıyor. Kulaklık askısı ve USB çoklayıcılar da pratik kullanıma katkıda bulunuyor. Notebook soğutucu ve gamepad tarzı oyuncu ekipmanları, asıl hedefi performans olan oyunculara öneriliyor. Hazırsanız bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Profesyonel oyun deneyimi: Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

"En iyi oyuncu klavyesi hangisi?" sorusunu soranlara tavsiye edilen Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi, kaliteli yapısıyla dikkatleri üzerine topluyor. Ürünün en önemli özelliği, düşük sesli tuş deneyimi sunması. Böylece klavye gürültüsünden hoşlanmayanlar için ideal seçenek olarak öne çıkıyor. RGB aydınlatma özelliği sayesinde klavye tuşları renkli ve canlı tasarıma dönüşebiliyor. Bilek desteği bulunduran ürün, saatler boyunca oyun oynarken bileklerin konforlu bir alanda kalmasını sağlıyor. Ürün hızlı tuş tepkisiyle de öne çıkıyor. Bu sayede oyun sırasında kullanıcılarına avantaj sunuyor.

2. Şampiyonların tercihi: SteelSeries Ssm62513 Rival 3 RGB Gaming Mouse

Yüksek performanslı kullanımıyla dikkatleri üzerine toplayan SteelSeries Ssm62513 Rival 3 RGB Gaming Mouse, en iyi oyuncu mouse önerileri arasında yer alıyor. Sade ve modern tasarıma sahip olan ürün, RGB aydınlatma özelliği de sunuyor. Yüksek kaliteli polimer malzemeden üretilen mouse, yıllar boyu dayanıklılık sunarak adından söz ettiriyor. Son derece hafif ve ergonomik yapısıyla da kullanıcılarına kolaylık sunuyor. Sağ el ergonomisi esas alınarak üretilen ürün, farklı tutuş stillerini de destekleyerek uzun saatler boyunca rahatça oyun oynanmasını sağlıyor. Gaming mouse arayışındaysanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

3. Aradığınız hıza ulaşın: Spigen Regnum A103 Büyük Boy Gaming Mouse Pad

Oyuncu masalarında mutlaka olması gereken ürünler arasında yer alan mouse padler, hızlı ve etkili şekilde mouse kullanımı yaşatıyor. En kaliteli mouse pad modeli olan Spigen Regnum A103 Büyük Boy Gaming Mouse Pad, birinci sınıf yumuşak malzemeden üretildiği için konforlu kullanım sunuyor. Ürün, kaymaz kauçuk taban sayesinde yerinden oynamıyor. Dikişli kenarlarıyla öne çıkan mouse pad, maksimum seviyede dayanıklılık sağlıyor ve uzun ömürlü kullanım imkânı veriyor. Ürünün genişletilmiş boyuta sahip olması diğer önemli özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede kullanıcılara ultra seviyede hareket avantajı sunuyor.

4. Yüksek konfor: Rampage X-ranger 7.1 RGB Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı Gaming Kulaklık

Oyuncu kulaklıkları, başarılı oyun deneyimi yaşanması için en gerekli oyuncu ekipmanları arasında gösteriliyor. Rampage X-ranger 7.1 RGB Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı Gaming Kulaklık, sade ve şık tasarımıyla birçok oyuncunun beğenisini kazanıyor. Düz siyah renge ve RGB aydınlatmaya sahip olan ürün, 50 mm'lik ses sürücüleri sayesinde başarılı ses deneyimi sunuyor. Ürün, ekstra büyük kulaklık pedleri sayesinde konforlu ve rahat kullanım sağlıyor. Mikrofon desteği de bulunduran oyuncu kulaklığı, oyuncuların birbiriyle etkili iletişim kurmasına yardımcı oluyor. Ayrıca mikrofon kısmında gürültü önleme özelliği bulunması kullanıcıların bu ürünü tercih etme nedenlerinden biri oluyor.

5. Oyuncu masalarının yıldızı: Rampage Rm-h66 Guard Kulaklık için Stant RGB Işıklı 2*USB Port Kulaklık Stant

En iyi oyuncu ekipmanlarından biri olan Rampage Rm-h66 Guard Kulaklık için Stant RGB Işıklı 2*USB Port Kulaklık Stant, kulaklıkların oyuncu masasında kullanıma her zaman hazır şekilde bulunmasını sağlıyor. Modern tasarımıyla oyuncu masalarına estetik görünüm katan ürün, kabloların düzenli şekilde durmasını sağlayarak masa üzerindeki karmaşık kablo görünümüne son veriyor. RGB aydınlatma sunan ürün kırmızı, mor, yeşil ve mavi renklerinde ışık seçenekleri sunuyor. 4 ayaklı tasarımı sayesinde masa üzerinde sağlam şekilde durarak kullanıcılara devrilme gibi sıkıntılar yaşatmıyor. Sahip olduğu rahatlığı ve ergonomik yapısıyla ürünün beklentilerinizi karşılayacağından hiç şüphemiz yok.

6. Laptoplara serin dokunuş: Inca Siyah Gms Arrax 5xfan 6 Kademeli Gaming Notebook Soğutucu

Oyuncu laptopları söz konusu olduğunda ısınma sorunu öne çıkıyor. En güçlü notebook soğutucu modelleri arasında gösterilen Inca Siyah Gms Arrax 5xfan 6 Kademeli Gaming Notebook Soğutucu, laptopların serin şekilde kalmasını sağlıyor. 5 adet fan ve metal tel yüzey sayesinde laptoplara serin zemin sunan ürün, kademeli olarak yükseltilebiliyor. Bu sayede laptop yükseltici olarak da kullanılabiliyor. 17 inç değerindeki boyutu sayesinde büyük laptoplar için de kullanıma uygun. Ürünün kırmızı renkli aydınlatması, hoş bir oyun atmosferinin yakalanmasına yardımcı oluyor. Oyun köşesine şıklık katmak isteyenler için faydalı seçimlerden biri olabilir.

7. Performası yakalayın: Logitech F710 Kablosuz Gamepad

Bazı oyunları klavyeyle oynamak zor olabiliyor. En iyi gamepad modellerinden biri olan Logitech F710 Kablosuz Gamepad, oyuncuların performanslı ve keyifli bir şekilde oyun deneyimi yaşamasına yardımcı oluyor. Kablosuz bağlantı özelliği sunan ürün, bilgisayarların yanı sıra akıllı televizyonlarla da eşleşebiliyor. 2.4 GHz bağlantı özelliği sayesinde gecikme ve kopma gibi bağlantı problemleri yaşamanıza engel oluyor. Ürünün çift yönlü titreşime sahip olması, diğer önemli özelliklerinden biri. Bu sayede oyun sırasında herhangi bir aksiyon yaşandığında gamepad tepki vererek keyifli ve eğlenceli oyun süreci yaşatıyor. Kaliteli gamepad arayışı içindeyseniz ürüne mutlaka göz atmanızı öneririz.

8. Oyunlar her an yanınızda: SanDisk 256GB Ultra Dual Drive USB 3.1 Type-C Bellek

En iyi flash bellek modelleri arasında yer alan SanDisk 256GB Ultra Dual Drive USB 3.1 Type-C Bellek, çift konnektör özelliği sayesinde hem USB hem Type C bağlantı imkânı sunuyor. Böylece telefon ve bilgisayarlarda veri aktarımı pratik şekilde gerçekleşiyor. 256 GB depolama kapasitesiyle öne çıkan ürün, gamerların sevdiği birçok oyunu saklamasına olanak sağlıyor. Böylece flash belleğin takıldığı her bilgisayarda sevilen oyunlar oynanabiliyor. Veri aktarımı konusunda da hızlı performans gösteren ürün, içindeki oyunların akıcı şekilde oynanmasını sağlıyor. Her an yanınızda oyun keyfi taşımayı düşünüyorsanız bu flash belleğe mutlaka şans vermelisiniz.

9. Gamer ekipmanları güvende: Trust 23302 Gxt 1255 Outlaw Gaming Oyuncu Sırt Çantası

En iyi oyuncu sırt çantası modellerinden biri olan Trust 23302 Gxt 1255 Outlaw Gaming Oyuncu Sırt Çantası, sürekli yolculuk yapan, bilgisayarını ve oyuncu ekipmanlarını yanında taşıyanlara tavsiye ediliyor. 15.6 inç boyutundaki her laptop modelini güvenle taşıyabilen oyuncu çantasının 4 farklı bölmesi daha bulunuyor. Bu bölmeler klavye, mouse ve kulaklık gibi birçok oyuncu ekipmanının zarar görmeden taşınmasına yardımcı oluyor. Ürün, konforlu yapısı ve suya dayanıklı malzeme kalitesiyle öne çıkıyor. Yüksek fiyatlara almış olduğunuz oyuncu ekipmanlarınızı gözünüz gibi korumak istiyorsanız bu çanta tam da size göre!

10. Çok amaçlı kullanım: Ugreen USB 2.0 4 Portlu Hub Çoklayıcı

Klavye, mouse, kulaklık, notebook soğutucu ve flash bellek gibi oyuncu ekipmanlarının sayısı arttıkça yeterli sayıda USB girişi bulmak zorlaşıyor. 4 farklı USB girişi sunarak oyuncuların problemlerine çözüm olan Ugreen USB 2.0 4 Portlu Hub Çoklayıcı, şık ve kompakt tasarımı sayesinde oyuncu masalarına kolayca uyum sağlıyor. Ürün, beyaz rengin yanı sıra siyah renk seçeneği de sunuyor. USB 2.0 desteği sayesinde hızlı ve etkili veri aktarımı sunan ürün, "Tak ve çalıştır" özelliği sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Küçük boyutu sayesinde kolayca taşınabilmesi ürünün daha da kullanışlı olmasını sağlıyor. Gittiğiniz her yere kolayca götürebileceğiniz bu ürünü seveceğinizden eminiz.