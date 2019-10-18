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Paraşüt kazasında ölen ve yaralanan Ruslara ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 21:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde devam eden 20.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde devam eden 20. Ölüdeniz Hava Oyunları sırasında meydana gelen paraşüt kazasında ölen Rus turist’in cenazesi ile yaralanan Rus turist, helikopterle düştükleri dağlık alandan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de devam eden 20. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında saat 16.30 sıralarında 1700 rakımlı Babadağ’dan tandem (üç kişilik atlayış) yapan Rus paraşütçüler, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra 1200 pisti yakınlarında kontrollerini kaybederek dağlık alana düştü.
Hava oyunları nedeniyle Ölüdeniz’de konuşlanan Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ve jandarma devriyesinin sağlık ekipleri ile birlikte bölgede yaptıkları çalışmalarda ulaşılan Rus paraşütlerden 1’inin öldüğü diğer 2’sinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralıların sağlık kurumlarına sevkini sağlamak için Aydın Filo Komutanlığı’ndan helikopter desteği istendi.
Görevlendirilen askeri helikopter, paraşütçülerin düştükleri kayalıklara üç ayrı sorti yaptı. Helikopterden kayalıklara sarkan JÖAK timleri önce ağır yaralı olan, sonra hafif yaralı ve son olarak da ölen Rus paraşütçüyü kurtardı. Fethiye Şehir Stadı’na iniş yapan helikopterden alınan yaralılar bölgedeki iki ayrı hastaneye sevk edilirken; kazada ölen 35 yaşındaki Pavel Trishın’ın cenazesi ise Fethiye Devler Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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