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"Paraşüt tutkunları Alatepe'de gökyüzüyle buluşuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Yamaç paraşütçüleri ve adrenalin tutkunları, Milas'a bağlı Ören Mahallesi'nde doğayla iç içe bir tırmanışın ardından 650 metre yükseklikteki Alatepe'ye çıkıp, maviyle yeşili kucaklayan Gökova Körfezi'nin muhteşem manzarasına atlayış yapıyor - Milas Kaymakamı Eren Arslan: - "Alatepe parkuru, tırmanarak idman yaptıktan sonra atlayış yapmak isteyen paraşütçülere, adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere alternatif bir destinasyon sunuyor" - Ören Doğa Sporları Derneği Kulübü Başkanı Ayhan Öztürk: - "Pilotlar pistten havalandıktan sonra 3 dakika içerisinde deniz üzerinde uçuyor. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarıp düz uçuş yapılabilir. Bizim bu yönden büyük avantajlarımız var. Alatepe yılın 12 ayı uçuşa müsaade ediyor"

DURMUŞ GENÇ - VOLKAN YILDIZ - Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki Alatepe, yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasından gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden uçuş için gelen paraşüt pilotlarına ev sahipliği yaparken, son yıllarda Milas İlçesi'ndeki Alatepe uçuş parkuru da ziyaretçilerini ilgi odağı haline geldi.

Yamaç paraşütü yapan sporcular ve adrenalin tutkunları, Ören Mahallesi'nde doğayla iç içe bir tırmanışın ardından 650 metre yükseklikteki Alatepe'ye ulaşarak, maviyle yeşili kucaklayan Gökova Körfezi'nin muhteşem manzarasına atlayış gerçekleştiriyor.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paraşütle uzun süre havada kalma imkanı veren ve yıl boyu uygun hava koşulları sunan Alatepe parkurunda, uluslararası yamaç paraşütü müsabakalarının yapılabildiğini söyledi.

Arslan, Alatepe, atlayış noktasına hem asfalt yoldan araçlarla hem de yürüyüş parkurunda doğa ile iç içe ulaşılabildiğini de ifade etti.

Alatepe'ye çıkarken tarihi Karia Yolu ile kesişen yürüyüş rotasında, kaya mezarlarının ve endemik bitki türlerinin görülebildiğini anlatan Arslan, "Alatepe parkuru, tırmanarak idman yaptıktan sonra atlayış yapmak isteyen paraşütçülere, adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere alternatif bir destinasyon sunuyor. Asfalt yolla da ulaşımı bulunan Alatepe, yaklaşık 5 kilometrelik keyifli bir tırmanışın ardından eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakıyor." dedi.

Ören Mahallesi'nin turizm açısından farklı olanaklar sunduğunun altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Ören'e gelen yerli ve yabancı turistlerimiz, yamaç paraşütünün yanı sıra yüzme, dalış, doğa yürüyüşü gibi alanlarda da spor yapabilir. Ören'in taze deniz ürünlerinden ve zeytinyağlılardan oluşan zengin yöre mutfağı da gastronomi turizmi açısından özel lezzetler sunuyor. Farklı turizm değerlerini bünyesinde barındıran Ören, bu potansiyeliyle dört mevsim turistlerden ilgi görüyor."

-"Yılda 5 bin atlayış yapılıyor"

"Küçük Ölüdeniz" olarak anılan 650 metre yüksekliğindeki Alatepe'den, yılda yaklaşık 5 bin atlayış yapıldığını vurgulayan Ören Doğa Sporları Derneği (ÖRDOS) Kulübü Başkanı Ayhan Öztürk de parkurun uygun hava koşullarıyla uzun süre havada kalma imkanı sağladığını dile getirdi.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Güney cepheden esen rüzgarla, Gökova Körfezi'ne atlıyoruz. Ben burada 6 saat boyunca havada kaldım, kayıtlı olarak. Bunu dünya çapındaki forum sitelerine yükledim. Bu bölgede hava şartları ve pilotajınız uygun olduğu sürece, saatlerce 15 kilometrelik büyük bir yelken hattında rahatlıkla uçulabiliyor. Pilotlar pistten havalandıktan sonra 3 dakika içerisinde deniz üzerinde uçuyor. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarıp düz uçuş yapılabilir. Bizim bu yönden büyük avantajlarımız var. Alatepe yılın 12 ayı uçuşa müsaade ediyor. Sadece yaz aylarında öğleden sonra sert rüzgar olabiliyor. Buraya akrobasi pilotları idman yapmaya gelir. Bazı firmalar da kanat çekimlerini yapmak için gelirler. Burası tırman-uç olarak nadir tepelerden biridir. Biz de paraşütlerimizi sırtımıza alırız, sabah erken saatlerde tepeye tırmanır ve yukarıdan atlarız."

Dernek olarak çeşitli kurumların da desteğiyle atlayış ve iniş pistlerini düzenlediklerini ifade eden Öztürk, özellikle çocukları sporla tanıştırmayı hedeflediklerini ayrıca doğal bisiklet rotalarını keşfederek bu rotaları turizme kazandırmak için de çalışma yaptıklarını söyledi.

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Milas Milas Kaymakamı Eren Arslan Muğla Ören paraşüt

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