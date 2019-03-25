"Paraşüt tutkunları Alatepe'de gökyüzüyle buluşuyor"

Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasından gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden uçuş için gelen paraşüt pilotlarına ev sahipliği yaparken, son yıllarda Milas İlçesi'ndeki Alatepe uçuş parkuru da ziyaretçilerini ilgi odağı haline geldi.

DURMUŞ GENÇ - VOLKAN YILDIZ - Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki Alatepe, yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Arslan, Alatepe, atlayış noktasına hem asfalt yoldan araçlarla hem de yürüyüş parkurunda doğa ile iç içe ulaşılabildiğini de ifade etti.

Alatepe'ye çıkarken tarihi Karia Yolu ile kesişen yürüyüş rotasında, kaya mezarlarının ve endemik bitki türlerinin görülebildiğini anlatan Arslan, "Alatepe parkuru, tırmanarak idman yaptıktan sonra atlayış yapmak isteyen paraşütçülere, adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere alternatif bir destinasyon sunuyor. Asfalt yolla da ulaşımı bulunan Alatepe, yaklaşık 5 kilometrelik keyifli bir tırmanışın ardından eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakıyor." dedi.

Ören Mahallesi'nin turizm açısından farklı olanaklar sunduğunun altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Ören'e gelen yerli ve yabancı turistlerimiz, yamaç paraşütünün yanı sıra yüzme, dalış, doğa yürüyüşü gibi alanlarda da spor yapabilir. Ören'in taze deniz ürünlerinden ve zeytinyağlılardan oluşan zengin yöre mutfağı da gastronomi turizmi açısından özel lezzetler sunuyor. Farklı turizm değerlerini bünyesinde barındıran Ören, bu potansiyeliyle dört mevsim turistlerden ilgi görüyor."