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Paraşütçü 800 metre yükseklikten yere çakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

Rusya’da yüksek eğitimli bir paraşütçü, iniş sırasında her iki paraşütünün de açılmaması nedeniyle yere çakılarak hayatını kaybetti.Rusya’da yüksek eğitimli paraşütçü Mikhail Prokhorov, çift paraşütü de açılmayınca 800 metre (2 bin 625 fit) yükseklikten yere çakıldı.

Rusya’da yüksek eğitimli bir paraşütçü, iniş sırasında her iki paraşütünün de açılmaması nedeniyle yere çakılarak hayatını kaybetti.
Rusya’da yüksek eğitimli paraşütçü Mikhail Prokhorov, çift paraşütü de açılmayınca 800 metre (2 bin 625 fit) yükseklikten yere çakıldı. Olay yerinde yaralı halde bulunan paraşütçünün bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Ana paraşütlerin açılmaması ve yedek paraşütlerin de kayışlarının dolanması sonucu çift paraşütte oluşan arıza kazaya neden oldu.
Rus Araştırma Komitesi tarafından başlatılan soruşturmayla kazanın nedeni araştırılıyor. Mikhail’in arkadaşı Stanislav Kiselev, arkadaşının ölümü için, “İyi ve nazik bir adamdı. Çalışmalarını gerçekleştirirken, birçok canı kurtarmıştı. Mikhail, sonsuza dek kalbimde kalacaksın” ifadelerini kullandı.

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