HABER

Paraşütçüler gökyüzünü renklendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun bünyesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda, paraşütler gökyüzünü renklendirdi.

Paraşütçüler gökyüzünü renklendirdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun bünyesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda, paraşütler gökyüzünü renklendirdi.
Selçuk'ta Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nın yapıldığı Efes Havaalanı, karnaval yerine döndü. Türk Hava Kurumu'nun (THK) Selçuk'taki Havacılık Eğitim Merkezi'nde geçen 10 Eylül'de başlayan ve 15 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek olan şampiyonaya, 22 takımdan 110 paraşütçünün katıldığı belirtildi.
Her yıl sivil-asker iş birliği ile düzenlenen şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait CN-235 Casa tipi uçak ile THK'ye bağlı C-208 Grand Caravan uçakları da görev yapıyor.

FOTOĞRAFLI

Paraşütçüler gökyüzünü renklendirdi

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Askeri darbeyle köylerinden ayrılanlar, 38 yıl sonra Pülümür'de yeni yerleşim kuracakAskeri darbeyle köylerinden ayrılanlar, 38 yıl sonra Pülümür'de yeni yerleşim kuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!

Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!

12 Eylül Şans Topu sonuçları: 900. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

12 Eylül Şans Topu sonuçları: 900. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül: Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül: Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.