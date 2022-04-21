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Paraşütçüleri Taşıyan Uçak Kongre’de Paniğe Yol Açtı

21.04.2022 03:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin başkentinde bir beyzbol maçına paraşüt gösteri ekibini taşıyan askeri bir uçak, Kongre binasında güvenlik alarmına neden oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, olayı Federal Havacılık Dairesi'nin Kongre Polisi'ni bilgilendirmemesinden kaynaklı "rezil bir hata" olarak niteledi

Paraşütçüleri Taşıyan Uçak Kongre’de Paniğe Yol Açtı

ABD’nin başkenti Washington’da bir beyzbol maçına gösteri amacıyla paraşütçüleri taşıyan askeri bir uçak, Kongre binasında güvenlik alarmına neden oldu. Uçağın yarattığı panik yüzünden polis, binayı bir süreliğine boşalttı.

Kongre Polisi ilk açıklamasında, binanın bulunduğu alana “olası bir tehdit” oluşturan bir uçağı takip altına aldıklarını belirtmişti. Bu açıklamadan birkaç dakika sonraysa polisten bu sefer, bir tehdidin olmadığı ve binanın tedbir gereği boşaltıldığı açıklaması geldi.

Başkent polisiyse daha sonra yaptığı açıklamada, uçağın ABD ordusuna bağlı Altın Şövalyeler adlı paraşüt gösteri ekibinin üyelerini taşıyan askeri bir uçak olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.

Altın Şövalyeler, Washington’ın beyzbol takımı Nationals’ın maçlarını oynadığı Nationals Park stadyumuna paraşütle indi. Stadyum Kongre binasına birkaç kilometre mesafede yer alıyor.

CNN televizyonu, tek motorlu uçağın Maryland eyaletindeki Andrews hava üssünden kalktıktan sonra Washington çevresinde uçtuğunu bildirdi. NBC News da, Kongre polisinin, binanın semalarında paraşütçülerin olacağını bilmediği şeklinde bir haber geçti.

Reuters, Kongre Polisi'nin uçak ve paraşütçüler hakkında bilgisinin olmadığını henüz doğrulayamadı.

Pelosi: “Kongre polisini bilgilendirmemek rezil ve korkutucu bir hata”

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de olayla ilgili açıklama yaparak, Federal Havacılık Dairesi’ni (FAA) Kongre Polisi’ni önceden planlanan paraşüt gösterisi hakkında bilgilendirmemekle eleştirdi.

Pelosi, güvenlik alarmını FAA’in neden olduğu “rezil ve korkutucu bir hata” olarak niteledi.

Nancy Pelosi, Kongre’nin olayla ilgili incelemenin sonuçlarını, neyin yanlış gittiği ve FAA'de bu durumdan kimin sorumlu olduğu boyutuyla gözden geçireceğini belirtti.

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