Paraşütçülerin gözdesi: Ali Dağı

Merkez Talas ilçesinin güneyinde ve şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Ali Dağı, yamaç paraşütü ve yelken kanat gibi hava sporlarına en elverişli yerlerden biri.

İlk kez 2004'te yamaç paraşütü şampiyonasına ev sahipliği yapan ve organizasyondaki başarısıyla adını duyuran Ali Dağı, hava sporlarında yurt içi ve yurt dışından gelenlerin vazgeçilmez buluşma noktası oldu.

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Paraşütçülerin 5 bin metreye kadar yükselmesine, 150 kilometre uzağa uçabilmesine olanak sağlayan Kayseri'deki Ali Dağı, düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hava sporlarında Türkiye'nin önemli paraşüt merkezlerinden biri haline geldi.

"Sporcular buraya geldiği zaman arkadaşlarına ve yakın çevresine Ali Dağı'nda uçması için tavsiyede bulunuyor. Bu alanın uçuş yüzdesi çok fazla. Örneğin biz Avusturya, İsviçre'ye gidiyoruz, bir hafta kalıyoruz, bir ya da iki gün ancak uçabiliyoruz. Burada bir hafta kalıyorsak beş gün mutlaka uçuyoruz. Bu, hava şartları ve bölgenin yapısıyla alakalı. Bunun dışında şehre çok yakın ve konaklamaya çok yakın. Yarım saatte uçuş alanına varabiliyor insanlar. Talas Belediyesi de buraya sahip çıktığı için burada bir tesis var."

Ali Dağı'ndaki hava şartlarından da bahseden Sayır, tek yönden gelen rüzgarın aynı yöne uçuşa imkan sağladığını, bunun da paraşütçüler için önem taşıdığını ifade etti.

- 163 kilometrelik uçuş gerçekleştirildi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker ise Ali Dağı'nın Yamaç Paraşütü uçuşları konusunda Türkiye'nin ve dünyanın önemli bölgelerinden biri durumunda olduğunu vurguladı.

Ali Dağı'nın yüksek uçuş potansiyeli nedeniyle son 15 yıldır, pek çok yarışmaya ev sahipliği yaptığını anlatan İlker, şöyle konuştu: