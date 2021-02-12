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Paraşütçünün telesiyeje takıldığı anlar kamerada

12.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Paraşütçünün telesiyeje takıldığı anlar kamerada

Bingöl’de bir yamaç paraşütçüsü kayak merkezindeki telesiyeje takıldı.

Bingöl’de bir yamaç paraşütçüsü kayak merkezindeki telesiyeje takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Alınan bilgiye göre, olay merkeze 34 kilometre mesafede bulunan Dikme köyündeki 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi’nde yaşandı. Dün il dışından geldiği kayak merkezinde yamaç paraşütü yapan bir sporcu, aniden telesiyejlere takıldı. Paraşütçünün telesiyejlere takılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sporcunun kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğu, rüzgarın anlık ters esmesi ile kazanın yaşandığı belirtildi.

Paraşütçünün telesiyeje takıldığı anlar kamerada

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