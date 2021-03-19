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Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı

19.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan vatandaş, havada paraşütün kapanması sonrasında, üzerine düştüğü 15 metre yükseklikteki ağacın tepesinde mahsur kaldı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan vatandaş, havada paraşütün kapanması sonrasında, üzerine düştüğü 15 metre yükseklikteki ağacın tepesinde mahsur kaldı. JAK timleri tarafından kurtarılan vatandaşın paraşütle düşme anı ise aksiyon kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan Kartepe Kayak Merkezi Geyik Alanı zirvesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yamaç paraşütü ile atlayış yapan bir vatandaş, kalkış yaptıktan sonra rüzgarın etkisi ile paraşütün kapanması nedeniyle ormanlık alana düştü. Vatandaş, 15 metre yükseklikteki ağacın tepesinde mahsur kaldı. Olay sırasında kayak pistlerini kontrol etmek için devriyede olan Kocaeli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, paraşütle düşen vatandaşı fark ederek hemen kazanın yaşandığı bölgeye ulaştı.

JAK timleri kurtardı
Ağacın tepesinde mahsur kalan vatandaş, teknik malzeme ile bulunduğu yerden yara almadan kurtarıldı. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlenen vatandaş daha sonra JAK timlerine ait kar motosikleti ile kayak merkezine götürüldü.

Düşme anı aksiyon kamerasında
Öte yandan, şahsın paraşütle ormanlık alana düşme anı ise aksiyon kamerasına yansıdı. Vatandaşın kaskında bulunan aksiyon kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaş atlayış yaptıktan kısa süre sonra paraşütünün kapandığı ve düştüğü görülüyor. Ağacın tepesine düşen vatandaş mahsur kalıyor.

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