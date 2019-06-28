HABER

Paraşütte midye keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 23:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Gümüldür beldesinde 3 kişi, paraşüt üzerinde midye dolma keyfi yaptı.

Paraşütte midye keyfi

İzmir’in Gümüldür beldesinde 3 kişi, paraşüt üzerinde midye dolma keyfi yaptı. Tepsi içerisine dizilmiş midyeleri 200 metre yükseklikte yiyen Murat Yaman, Toprak Yaman ve İrem Alikoç, sahilde güneşlenen turistlere de yemeleri için midye attı.
Denizden 200 metre yükseğe çıkan grup tepside bulunan midyelere limon sıkıp yedi, sahilde güneşlenen turistlere "Midye dolma var" diyerek midye attı. Murat Yaman, Toprak Yaman ve İrem Alikoç, midye kabuklarını yanlarında bulundurdukları çöp poşetine atmayı da ihmal etmedi.

Paraşütte midye keyfi

Paraşütte midye keyfi

Paraşütte midye keyfi

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Şile'de iki katlı ahşap bina çöktü  Şile'de iki katlı ahşap bina çöktü  
THY'de İlker Aycı yeniden yönetim kurulu başkanı seçildiTHY'de İlker Aycı yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne taşlı sopalı saldırı

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne taşlı sopalı saldırı

İstanbul’da helikopter destekli “Yeditepe Huzur” uygulaması

Helikopter destek verdi! İstanbul'da “Yeditepe Huzur” uygulaması

Gece yarısı büyük panik yaşanmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Gece yarısı büyük panik yaşanmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Son dakika: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem (Kandilli Rasathanesi-AFAD Son Depremler)

Erzincan'da deprem! 3.8 şiddetinde sallandı

Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu

Balık tutmaya gitmişti! Hikmet nehirde kayboldu

Günün fotoğrafı! Böyle serinledi

Günün fotoğrafı! Böyle serinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.