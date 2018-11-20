HABER

Paraşütü açılmayan turist, 90 metreden yere çakıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Portekiz'de kayalıklardan atlayan turistin paraşütü açılmayınca 90 metre yükseklikten yere çakıldı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Oeste alt bölgesinde bulunan Nazaré Sahilinde kayalıklardan paraşütle atlayan 50 yaşındaki turist, paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı. Paraşüt, turistin zemine çarpmasının ardından açılırken, yaşanan dehşet anları bölgedeki turistler tarafından kaydedildi. Turistin hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı bölgede, 2013 yılının Temmuz ayında da benzeri bir olay yaşanmış, 29 yaşında bir İsveçli turist hayatını kaybetmişti. (DHA)

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
'Kindar kedi Haydar' ile sahibinin diyaloğu kahkahaya boğdu'Kindar kedi Haydar' ile sahibinin diyaloğu kahkahaya boğdu
Öfkesine hakim olamadı, marketi yerle bir etti Öfkesine hakim olamadı, marketi yerle bir etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Portekiz paraşüt

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kindar kedi Haydar' ile sahibinin diyaloğu kahkahaya boğdu

'Kindar kedi Haydar' ile sahibinin diyaloğu kahkahaya boğdu

Öfkesine hakim olamadı, marketi yerle bir etti

Öfkesine hakim olamadı, marketi yerle bir etti

Dilencinin foyası ortaya çıktı

Dilencinin foyası ortaya çıktı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı

Hediye gelen ayakkabı ile mutluluktan havalara uçan çocuk

Hediye gelen ayakkabı ile mutluluktan havalara uçan çocuk

Omzunda tilkiyle metroya binen kadın şaşkına çevirdi

Omzunda tilkiyle metroya binen kadın şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.