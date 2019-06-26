Paravan çağrı merkeziyle sınır ötesi dolandırıcılık

Alman vatandaşı Klaus Mess 28 Temmuz 2016 tarihinde bir kişinin kendisini arayarak "bilgilerinin bir şirkete satıldığını, tazminat alabilmesi için ödeme yapması gerektiğini" söylemesi üzerine 10 bin 863 avroyu karşı tarafın verdiği hesaba yatırdı.

"Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda Alman vatandaşı 45 bin 111 kişiye ait kimlik ve telefon bilgilerinin ele geçirildiği, 15 bin 765 tane ismin karşısına özel işaretler konulduğu ve 313 adet bu bilgilerin yer aldığı bloknotların elde edildiği, bu şahıslarda yapılan aramalarda elde edilen Almanca metinlerin Türkçe'ye tercümelerinde Alman vatandaşlarıyla konuşurken kullandıkları metnin tespit edildiği görülmektedir.

Metinler incelendiğinde şüphelilerin muhataplarına, 'Cumhuriyet savcılığından veya icra müdürlüğünden arıyorum. Sizi aramamın sebebi, bana iletilen bir dosyanızın bulunması. Resmi işlemlerde örneğin 8 bin 550 avro ödenmesi gerekiyor, oysa emeklisiniz finans gücünüz yok, başsavcı talimat verdi, onun bilgisiyle arıyorum. 8 bin 550 avroyu 2 bin 500 avroya çekebilir ve bu şekilde dosyayı kapatabiliriz. Dosya mahkemeye intikal ederse, bu miktara mahkeme masrafları ve avukat parası da eklenecek. Bunu mahkeme dışı halledelim ve dosya işlemden kaldırılsın' gibi bir senaryonun uygulandığı görülmektedir. Alman vatandaşlarının yetkili resmi makamlar tarafından arandığına inanarak şüphelilerin istedikleri para miktarlarını şüphelilerin bildirdiği şahıslara havale ettikleri anlaşılmıştır."

