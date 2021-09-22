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  4. Paravan şirket kullanarak yapmışlar! 37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

Paravan şirket kullanarak yapmışlar! 37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

22.09.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da paravan şirket kullanarak 37 milyon 845 bin TL vurgun yapan dolandırıcıların foyası ortaya çıktı. 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda çetenin banka görevlileri ile birlikte hareket ettiği öğrenildi. Piyasaya sahte çek süren çete, şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında bir bankanın eski şube müdürünün de bulunduğu öğrenildi.

Paravan şirket kullanarak yapmışlar! 37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında bir bankanın da eski şube müdürünün bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı.

SAHTE CİROLARLA PİYASAYA SÜRDÜLER

Gözaltına alınan zanlıların, piyasaya sahte çek sürdüğü, şahıslar ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri aldığı, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankaya ve piyasayı 37 milyon 845 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

DHA

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Adana
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