Paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

Kayseri’de paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütüne Kayseri merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda ’resmi belgede sahtecilik’, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek’, ’bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek’, ’örgüte üye olmak’, ’örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık’, ’tehdit’ suçlarına karışan 18 kişiyi yakalamak için Kayseri, Şanlıurfa ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis özel harekat ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kelepçe, 1 telsiz, sahte polis rozeti, çek, senet ve evraklar ele geçirildi.

