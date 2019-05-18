"Paravanlar", 22 Mayıs'ta prömiyer yapacak

İSTANBUL (AA) - Fransız yazar Jean Genet'nin son oyunu "Paravanlar"ın prömiyeri, 22 Mayıs'ta yapılacak.

İstanbul'un açık sahnesi K! Kültüral Performing Arts, Genet'nin vefatından önce yazdığı son oyunu "Paravanlar"ı seyirciyle buluşturacak.

Müziğin, dansın, ışığın, animasyon ve video artın öne çıktığı oyun, Türkiye'de ilk kez sahnelenecek.

K! Kültüral Performing Arts Yakup Almelek Sahnesi'nde 22 Mayıs'ta prömiyer yapacak

oyunun çevirini Sosi Dolanoğlu yaparken proje tasarımını, sahne metnini ve rejisini Kültüral'ın Kurucu Sanat Yönetmeni de olan Yağmur Yağmur üstlendi.

Kostüm tasarımı ve stylingi Vivienne Westwood ve Alexander McQueen

gibi tasarımcılarla çalışma fırsatı bulan moda tasarımcısı Aslı Jackson'un

imzası bulunan oyunun farklı afişlerini ressam Erin İlkcan Aslan hazırladı.

Genet'nin "Yazarken en çok keyif aldığım oyun" dediği Paravanlar'ın yönetmen yardımcılığını Zeliha Gürsoy yürütürken proje koordinatörlüğü Meltem Kerrar, koreografisi Orçun Okurgan, sahne çizimi ve realizasyonu Cansu Köksal, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri Selim Can Yalçın ve Barış Manisa imzası taşıyor.

Oyunda, Altay Özbek, Barbaros Andıç, Çiğdem Yıldız, Ekin Tunçeli, Eren Akova, Gülnara Golovina, Pusat Ürkmez, Sercan Gülbahar, Şirin Ergüven, Teoman Gelmez, Zeliha Gürsoy rol aldı.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nı konu alan "Paravanlar", Genet'nin hayata ve ölüme bakışının karanlık ve şiirsel bir harmonisi olarak yorumlanıyor.

Oyun, 28 Mayıs'ta da aynı sahnede izlenebilecek.

