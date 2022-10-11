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'Paraya para demeyeceksiniz' diye kandırdılar! Fuhuşta şifreli konuşma: Lüks araçlarımız geldi

11.10.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yabancı uyruklu kadınları 'Paraya para demeyeceksiniz' yalanıyla kandıran kişiler polis operasyonuyla gözaltına alındı. Kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde tehdit edildikleri öğrenildi. . Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek şifreli konuştukları belirtildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'Paraya para demeyeceksiniz' diye kandırdılar! Fuhuşta şifreli konuşma: Lüks araçlarımız geldi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takip sonrası polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.

'PARAYA PARA DEMEYECEKSİNİZ'

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları 'Paraya para demeyeceksiniz' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları saptandı. Kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin, 'WhatsApp' üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarını sağladığı da belirlendi.

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ŞİFRELERİ: LÜKS ARAÇLARIMIZ GELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 5 Ekim günü saat 04.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 13 farklı adrese 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek, şifreli konuştuğu belirlenen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Mide bulandıran olay! Evinde fuhuş yaptırıp komisyon almışMide bulandıran olay! Evinde fuhuş yaptırıp komisyon almış

(DHA)


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